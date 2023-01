La revitalisation du centre-ville de Grande Prairie attire de nouvelles entreprises

La revitalisation du centre-ville de Grande Prairie, dans le nord-ouest de l’Alberta, commence à porter ses fruits. Le projet a permis à la fois de mettre plus en évidence les grandes entreprises qui y étaient déjà implantées et d’attirer de nouveaux investisseurs, selon la Ville.

Le projet, lancé en 2016, a coûté 44 millions de dollars. Il a accusé un retard à cause de la pandémie, mais les résultats sont déjà visibles, selon la mairesse de la Ville, Jackie Clayton.

Elle souligne qu’en plus d’avoir contribué à moderniser le centre-ville en le dotant de beaux paysages de rue et de nouvelles lumières , le projet a réalisé de grands « travaux souterrains qui ont permis des investissements et un développement futurs ».

Selon une évaluation du développement économique réalisée par la Ville, il y a eu environ 250 nouvelles entreprises à Grande Prairie en 2022.

Des entrepreneurs optimistes

En décembre, Jessica Scheopp et son mari ont ouvert leur bar, 92 Beverage Co, sur la 100e avenue. Avant la pandémie, le couple possédait une entreprise de restauration de boissons pour les mariages et autres événements, mais la COVID-19 et les restrictions sanitaires l’ont contraint à mettre la clé sous la porte.

Ils adoptent maintenant une stratégie de boutique locale et se tournent vers les fournisseurs de la ville, car même si vous ne pouvez pas toujours garantir qu'ils auront toujours la même chose, vous pouvez [au moins] garantir qu'ils travailleront pour vous , explique Jessica Scheopp.

L'approche de proximité que prônent désormais Jessica Scheopp et son mari est la même suivie par Nick Cabalo, un maître distillateur à Latitude 55. Cette brasserie, située juste au coin de 92 Beverage Co, sur la 102e avenue, a ouvert son salon de dégustation en décembre.

Il est extrêmement important pour nous de nous associer [aux clients de vente en gros] et d'essayer de revitaliser le centre-ville pour en faire une destination pour Grande Prairie , confie Nick Cabalo.

Avec les informations de Luke Ettinger