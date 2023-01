Le projet de coopérative à Gallix en quête de financement

Pour amasser des fonds, le conseil d'administration a organisé un souper-bénéfice et un encan silencieux samedi soir. En tout, 120 personnes se sont rassemblées à la salle communautaire de Gallix afin de soutenir le projet.

[Les billets sont] partis comme de petits pains chauds. On aurait pu en vendre davantage. C'est un beau signal pour nous. Ça veut dire que la population est toujours derrière nous , est d'avis le président du conseil d'administration de la coopérative de solidarité de Gallix, Réjean Porlier.

Ce dernier indique que l’un des objectifs de cette soirée était de garder les gens dans le coup .

Le président du conseil d'administration de la coopérative de Gallix, Réjean Porlier, affirme que l'enthousiasme pour le projet est bien présent dans la communauté. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Il ajoute que ce projet permettra de garder les familles à Gallix sur le long terme.

Depuis quelques années, il y a une certaine effervescence. On voit de jeunes couples et de jeunes familles qui s'installent. On ne veut pas qu’ils décident de quitter à force de courir à droite et gauche pour aller chercher l’essentiel , mentionne l'ancien maire de Sept-Îles, Réjean Porlier.

Du jour au lendemain, en 2017, le secteur de Gallix, situé à mi-chemin entre Port-Cartier et Sept-Îles, s’est transformé en un désert alimentaire à la suite de la fermeture de son dépanneur. La coopérative souhaite donc offrir des services de station d’essence et d’épicerie à la population grandissante.

En quête de financement

Le conseil d'administration a également effectué de nombreuses demandes de subventions afin de financer le projet estimé à 1,7 million de dollars. On est en train de franchir des étapes importantes. On a trouvé notre partenaire pétrolier et notre partenaire alimentaire pour nous approvisionner , avise M. Porlier.

De plus, ArcelorMittal et la Société du Plan Nord sont dernièrement devenus des partenaires financiers du projet. Réjean Porlier espère que d'autres s’ajouteront prochainement à la liste.

La coopérative devrait ouvrir ses portes à l'automne 2023.

Avec les informations de Laurence Vachon