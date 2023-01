Environnement Canada prévoit qu'un « long épisode » de froid extrême touchera une partie de l'est et du nord de la Saskatchewan. « Un refroidissement éolien de près de moins 40 devrait persister toute la fin de semaine et une partie de la semaine prochaine », écrit l'agence.

Dimanche, le froid devrait s'atténuer au cours de la journée, mais reprendra au cours de la nuit et continuera à se faire ressentir lors des prochaines nuits cette semaine.

Environnement Canada précise que cette vague de froid est due à une masse d'air arctique qui s'installe sur l'est des Prairies.

En Saskatchewan, elle touche entre autres Stoney Rapids, la baie Collins et le lac Key dans le nord ainsi que Melfort, Porcupine Plain, Canora et Yorkton dans l'est.

Retour du froid en Saskatchewan

Surveillez l'apparition de symptômes associés au froid : essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils [...] S'il fait trop froid pour vous dehors, il en va de même pour votre animal de compagnie , rappelle l'agence fédérale.

Le site Internet d’Environnement Canada  (Nouvelle fenêtre)  offre plus de détails sur les alertes météorologiques publiques en Saskatchewan, notamment une carte des zones touchées par l’avis de froid extrême en vigueur.