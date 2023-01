L’attaque des Oilers malmène les Blackhawks dans une victoire de 7-3

Leon Draisaitl, Connor McDavid et Zach Hyman ont tous les trois récolté un but et deux mentions d'aide pour les Oilers, qui ont présenté un dossier de 7-0-1 à leurs huit dernières sorties. Evander Kane et Ryan McLeod ont aussi trouvé le fond du filet pour la troupe albertaine.

Jack Campbell a cédé trois fois en 28 tirs pour les Oilers, qui ont envoyé dans la mêlée le jeune gardien Matt Berlin alors qu'il restait moins de trois minutes à disputer.

Jason Dickinson, Jonathan Toews et Taylor Raddysh ont assuré la réplique pour les Blackhawks, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières sorties. Ils montrent la deuxième pire fiche de la Ligue nationale de hockey cette saison.

Petr Mrazek a alloué les sept buts des Oilers, en 43 lancers.