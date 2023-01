La montagne de paperasse des médecins nuit aux soins des patients, dénonce la FCEI

Dans un rapport nommé « Les patients avant la paperasse » présenté lundi, la FCEI explique que le fardeau administratif qui pèse sur les médecins leur fait perdre un temps considérable.

La fédération définit le terme paperasse comme étant les tâches administratives superflues qui ne nécessitent pas l’expertise clinique d’un médecin.

D’après la FCEI , ces tâches nuisent aux soins en réduisant le temps que les médecins peuvent consacrer à leurs patients et le nombre de nouveaux patients qu’ils pourraient prendre en charge . Elles mènent également à une fatigue importante chez les médecins, selon la FCEI .

Une journée par semaine consacrée aux tâches administratives

Pour estimer le fardeau administratif partout au pays, la FCEI a extrapolé les chiffres de cette étude néo-écossaise, menée en 2020 en partenariat avec Doctors Nova Scotia, supposant des conditions de travail et de tâches administratives relativement uniformes au pays.

Celle-ci a démontré que chaque médecin de la province consacre en moyenne 10,6 heures par semaine à des tâches administratives comme la rédaction de rapports médicaux, des certificats médicaux, la facturation et audit, la gestion du cabinet et la participation à des réunions administratives.

Pour les médecins, cela représente plus d’une journée de travail par semaine et pour le système canadien, 55,6 millions de consultations par an.

En Nouvelle-Écosse, la FCEI estime que les heures consacrées aux tâches administratives superflues représentaient près de 1,7 million de consultations. Au Nouveau-Brunswick, c'est 1,2 million, dans un contexte où l’accès aux soins de santé primaire est un défi majeur pour la province.

À Terre-Neuve-et-Labrador, ce chiffre s’élève à 815 000 et 203 000 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Plus de 150 médecins à temps complet seraient nécessaires au Nouveau-Brunswick pour effectuer ces tâches administratives. Ils seraient 103 à Terre-Neuve-et-Labrador et 26 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Des améliorations à venir en Nouvelle-Écosse

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s’est engagé à réduire le fardeau administratif des médecins de 10 % d’ici 2024 soit environ 50 000 heures.

Plusieurs mesures ont été prises pour tenter de faire gagner du temps aux médecins. Des formulaires redondants ou complexes ont été simplifiés, des processus désuets ont été améliorés. La province tente également de décharger les médecins des tâches qui pourraient être faites par d’autres personnes.

La FCEI qui recommande aux autres provinces de suivre l’exemple de la Nouvelle-Écosse.

La Fédération souhaite également qu’elles fassent leurs propres études pour quantifier la charge des tâches administratives pour les médecins afin de tenter de la réduire.