Les sentiers de la réserve faunique La Vérendrye rouverts aux motoneigistes

Il s'agit du sentier 386 de Louvicourt jusqu'à la pourvoirie La Vérendrye et le sentier 63 pour se diriger vers Lac Joncas et Belleterre au Témiscamingue.

Cependant, la portion du sentier 63 qui relie la pourvoirie La Vérendrye et le Domaine demeure fermée.

Les travaux de près de 900 000 dollars ont été financés par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et le ministère des Transports.

C'est le Club Motoneige Val-d'Or qui a pris en charge les travaux, explique le président. Denis Lefebvre dit que les motoneigistes attendaient avec impatience cette réouverture.

Tout ça, c'est ouvert. Il y a une boucle au moins qui peut se faire avec l’Abitibi, le Témiscamingue, l’Outaouais, puis on revient vers Val-d'Or. C'est un beau tracé qui est ouvert, qui a été déboisé à 30 en pieds de large, donc une dizaine de mètres de largeur, c'est un très beau sentier qui est aménagé. C'est très bénéfique pour la région. Les gens de la région en bénéficient, les gens de l'Outaouais en bénéficient aussi , dit-il.

L'administrateur régional de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Mario Poirier, rappelle que les droits de passage dans les sentiers en question avaient été retirés en raison des activités forestières.

Mario Poirier appelle les motoneigistes à la prudence puisqu’une section de la chaussée est partagée avec des camions lourds.

On parle d'un tracé transitoire parce qu'il y a encore quelques portions à finaliser, mais tout devrait être officialisé pour l'année prochaine. Cette année, on va quand même avec quelques restrictions. On parle d'une circulation commune avec les forestières, pour une portion d'à peu près 6 km, ça va être fait le plus prudemment possible pour ce petit bout-là , explique Mario Poirier.

Il ajoute que la réouverture des sentiers va être bénéfique pour la région qui va accueillir plus de motoneigistes de l'extérieur.