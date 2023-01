Hazel McCallion, ancienne mairesse de Mississauga, s’éteint à 101 ans

« Hazel incarnait à merveille la notion de service public. En effet, elle a consacré sa vie entière à sa communauté », a déclaré le premier ministre de l’Ontario par écrit.

Madame McCallion aurait fêté ses 102 ans le 14 février. Originaire de Gaspésie, elle est arrivée à Toronto dans les années 1940. Elle a d’abord été élue mairesse du village de Streetsville en 1970. Elle a ensuite été mairesse de la nouvelle ville fusionnée de Mississauga de 1978 à 2014.

Surnommée Hurricane Hazel pour son style politique, Madame McCallion était considérée comme une pionnière pour les femmes dans ce milieu.

Elle est restée active dans la sphère publique jusqu'à la fin de sa vie.

Le maire de Toronto, John Tory, a exprimé ses condoléances dans un communiqué. Il dit avoir eu le privilège de la rencontrer et de discuter avec elle mardi dernier, et qu'elle était « aussi impliquée et active que jamais, malgré sa maladie ».

Il a également parlé d'elle comme d'une politicienne compétente et sincère.



« Elle savait tenir tête au pouvoir et exigeait des comptes [des autres paliers de gouvernement] quand elle avait à le faire. On savait toujours à quoi s'en tenir avec Hazel », dit John Tory.

Une reconnaissance de la classe politique

Hazel incarnait à merveille la notion de service public. [...] Elle a transformé Mississauga en l’une des plus grandes villes du Canada , indique par communiqué le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

Hazel McCallion félicitait le premier ministre Ford, lors des élections provinciales en juin 2018. Photo : La Presse canadienne / Mark Blinch

Je me considère incroyablement privilégié d’avoir pu faire partie des amis d’Hazel pendant de nombreuses années. Au moment de mon arrivée en politique, j’ai eu la chance de bénéficier de sa sagesse et de ses conseils, qu’elle a offerts sans réserve jusqu’à la toute fin , ajoute-t-il.

Le maire de Toronto John Tory reconnaît aussi en Madame McCallion une amie et une mentore .

Je parlais souvent avec elle et j’ai eu le grand privilège de la rencontrer deux fois dans les deux dernières semaines, dont mardi dernier, elle était toujours aussi engagée malgré la maladie , témoigne John Tory.