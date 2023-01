Des coupes d’arbres annoncées dans Portneuf soulèvent l’indignation

La semaine dernière, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a débuté ses consultations publiques dans le but de procéder à une coupe d’arbres dans le secteur du parc régional. Il n’a cependant jamais consulté au préalable l’organisation du parc.

Le ministère a commencé sa consultation sans même s'asseoir avec la MRC de Portneuf ou les gestionnaires du parc naturel régional de Portneuf. [...] On aurait aimé être intégrés en amont du processus , explique le directeur général du parc naturel régional de Portneuf, Sébastien Perreault.

On dirait que le ministère entre dans la danse d'une façon très maladroite présentement , poursuit-il.

Des secteurs sensibles

Les coupes d’arbres visent des secteurs névralgiques du parc comme le lac Carillon et la glacière du lac Montauban. Des territoires sensibles qui devraient être retirés des plans du ministère, croit le directeur général.

À cet endroit-là, la glace se conserve jusqu'au mois d'août. Donc, est-ce que le fait d'avoir des coupes forestières à cet endroit-là va changer complètement la dynamique de ce lieu-là? On ne le sait pas , a-t-il expliqué au sujet de la glacière du lac Montauban.

Ces mêmes sites ont d’ailleurs également été visés par des coupes au cours des 40 dernières années, mais sans succès. Chaque fois, le parc s’y est opposé.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Ministère des ressources naturelles et des forêts prévoit effectuer des coupes sur plus de 16% du territoire forestier du parc naturel régional de Portneuf. Les zones ciblées sont toutefois sujettes à modifications. Photo : Facebook - Parc naturel régional de Portneuf

Là, on se retrouve en 2022 et 2023 avec le même site qui est toujours aussi sensible, qui est toujours d'une haute valeur récréotouristique et qui est encore une fois sur les cartes. On se demande pourquoi le ministère n'écoute pas et pourquoi il ajoute encore ces secteurs-là qui sont très sensibles pour des coupes forestières , a raconté M. Perreault en entrevue avec Radio-Canada.

Inquiétude chez les résidents

Des résidents rencontrés sur place s'inquiètent de l’impact que pourraient avoir les coupes sur les activités de plaisance offertes dans le parc.

Les gens peuvent venir faire du kayak l'été, du paddle board, venir au camping. Donc il y aurait une perte, non seulement pour les résidents, mais pour l'ensemble de la population , explique Carole Beaudoin, qui vit au bord du lac Carillon.

Les conseils des municipalités de Saint-Alban, Saint-Ubalde et Rivière-à-Pierre, toutes rattachées au parc, ont adopté des motions pour demander une rencontre en personne avec le Ministère.

Pour le maire de Saint-Ubalde, Guy Germain, il est essentiel que les zones les plus sensibles soient protégées. On aimerait ça que ça soit un peu une aire de protection. Puis il y a d'autres places dans le parc où il peut y avoir de la coupe.

Les consultations publiques se déroulent jusqu'au 10 février sur le site Internet du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Une rencontre en présentiel devrait aussi avoir lieu dans l’ouest de Portneuf, à la demande de la direction du Parc et des élus.

Le ministère n’a pas répondu à nos demandes de précisions.

Avec la collaboration de Pascal Poinlane