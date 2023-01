Deuxième journée de rassemblement prévue à Ottawa pour le 1er anniversaire du convoi

Une deuxième journée de rassemblement est prévue ce dimanche, au centre-ville d’Ottawa, pour souligner la présence du convoi des camionneurs dans la capitale fédérale il y a un an.

Tôt dimanche matin, le calme régnait dans les rues non loin de la Cité parlementaire. Quelques voitures de la police d’Ottawa étaient stationnées, avec les gyrophares allumés, aux intersections de certaines rues adjacentes à la rue Wellington, qui longe le Parlement.

Le rassemblement de samedi, auquel ont participé quelque 200 personnes, s’est déroulé majoritairement dans le calme dans les environs du Parlement au centre-ville d’Ottawa. La manifestation était surveillée de près par une forte présence policière.

Deux personnes ont toutefois été arrêtées pour intrusion sur la colline du Parlement par le Service de protection parlementaire (SPP) avec l’appui d’agents de la police d’Ottawa aux environs de 16 h 30 samedi.

Par courriel, le SPP a indiqué qu’aux dernières nouvelles, il s’agissait d’un événement isolé et qu’il n’y avait aucune menace pour la Cité parlementaire .

Selon le plus récent bilan, les Services des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa ont fait remorquer 15 véhicules et donné 81 contraventions de stationnement, et la police d’Ottawa a donné 20 constats d’infractions provinciales.

D’autres détails suivront.