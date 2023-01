L’Acadie pleure la mort de la comédienne Viola Léger

L'Acadie est en deuil dimanche. Depuis l'annonce du décès de Viola Léger à 92 ans, les réactions affluent. Tous louent une grande dame .

À lire aussi : Une grande perte pour l’Acadie et pour Antonine Maillet

Son rôle de La Sagouine, créé par son amie Antonine Maillet et qu'elle a interprété pendant 50 ans, fut non seulement le rôle d’une carrière et d’une vie, mais elle représenta aussi un symbole de grande fierté et de ténacité pour tous les Acadiens et Acadiennes, écrit la ministre fédérale des Langues officielles et députée du Nouveau-Brunswick, Ginette Petitpas Taylor, sur le réseau social Twitter.

La Sagouine lui a permis de donner une voix, un souffle, une portée à l'Acadie, souligne la députée de Caraquet, Isabelle Thériault .

Viola Léger dans son rôle de la Sagouine, en 1975. Photo : Radio-Canada / Guy Dubois

L'élue rend hommage à une comédienne exceptionnelle, ambassadrice extraordinaire .

« Une icône de notre peuple »

Le Sénateur du Nouveau-Brunswick René Cormier célèbre sa brillante carrière . Elle nous lègue son engagement indéfectible et son amitié , poursuit-il.

Pour Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), c'est une grande perte pour l'Acadie et pour nous tous aussi.

« Une grande dame nous quitte, après avoir marqué l'imaginaire de plusieurs générations avec la Sagouine. » — Une citation de Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick

Sur le réseau social Facebook, la Société nationale de l'Acadie rend un long hommage à celle qui incarnait, à elle seule, le parcours de l’Acadie moderne . Elle qui était née au Massachusetts dans une famille acadienne avant de s'installer à Moncton.

« En acceptant, en 1971, le rôle de la Sagouine que lui offrait sa créatrice, madame Antonine Maillet, Viola Léger ne pouvait pas se douter qu’elle allait endosser non seulement un personnage unique – qu’elle allait jouer plus de 2500 fois en français et en anglais - mais aussi qu’elle deviendrait une icône de notre peuple et sa fière porte-parole » — Une citation de Martin Théberge, président de la Société nationale de l'Acadie

Au delà de l'Acadie, les réactions affluent également. Le ministre québécois de la Culture, Mathieu Lacombe, déplore une grande perte .