Une grande perte pour l’Acadie et pour Antonine Maillet

L’Acadie a perdu samedi l’une de ses plus grandes ambassadrices en la personne de Viola Léger, qui a interprété la Sagouine pendant plus de 50 ans. La créatrice du personnage, Antonine Maillet, se souviendra d’elle comme d’une actrice au talent immense, mais aussi comme d’une amie précieuse.

Viola Léger a été l’incarnation du personnage qui a le plus voyagé à travers le monde pour représenter l’Acadie. Ce personnage de la Sagouine, qui est une humble personne, qui représente un peuple qui a lutté très fort pour sa survie, elle l’a rendu avec une telle conviction et un tel talent que maintenant, la Sanguine est connue à travers le monde , a lancé Mme Maillet en entrevue à Radio-Canada, peu après l’annonce du décès de Mme Léger.

Moi, je n’ai fait que concevoir la Sanguine. Elle, elle l’a rendue publique en l’incarnant sur scène. Et elle l’a fait avec grand talent, mais plus que ça : avec réalité. La Sagouine devenait vivante à cause de cette comédienne qui incarnait plus qu’un personnage. Elle incarnait presque un peuple.

Mme Maillet pleure non seulement une grande actrice, mais aussi une grande amie.