Chutes de neige : avis de conditions routières hivernales à Toronto

Environnement Canada a émis un avis météorologique aux automobilistes de Toronto, prévoyant des chutes de neige avec une accumulation importante entre samedi soir et dimanche.

L'agence fédérale prévoit entre 10 et 15 cm d’accumulation de neige jusqu’à dimanche après-midi, et met en garde contre les surfaces glissantes en raison des chutes de neige.

Environnement Canada indique que les automobilistes doivent s'attendre à des conditions de conduite hivernales dangereuses et ajuster leurs déplacements en conséquence.

L’agence exhorte les résidents à redoubler de prudence lorsqu'ils marchent ou conduisent dans les zones touchées.

Les surfaces telles que les autoroutes, les routes, les trottoirs et les stationnements peuvent devenir glacées et glissantes , a déclaré Environnement Canada.

Les prévisions météorologiques pour dimanche à Toronto annoncent des épisodes neigeux et un maximum de 1 °C le jour, et des conditions nuageuses et un maximum de -4 °C la nuit.