Immobilier : autopsie d’une tempête parfaite

Il ne faudrait pas oublier d’ajouter à ce cocktail immobilier des taux d’intérêt en hausse, l’inflation qui s’accroît et des pénuries de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs.

Difficile de dire exactement pourquoi tant de gens ne peuvent trouver un logement, mais personne ne trouvera de réconfort à la lecture du dernier rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), publié plus tôt cette semaine, qui confirme ce dont on se doutait : le taux d’inoccupation des logements locatifs a baissé l’année dernière au Canada, soit le plus bas en 22 ans.

Il s’établit maintenant à 1,9 % par rapport à 3,1 % lors du dernier coup de sonde, a expliqué Francis Cortellino, économiste à la SCHL, au micro d’Alain Gravel, samedi, à l’émission Les faits d’abord.

À Montréal, l'inoccupation est de 2,3 %, en baisse de 1,4 %.

Itinérance déguisée

La combinaison de cette tempête parfaite a des conséquences pour un grand nombre de locataires et de futurs acheteurs et crée de l’itinérance déguisée, a expliqué Véronique Laflamme, organisatrice et porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), qui participait aussi à l’émission diffusée à ICI Première.

Mme Laflamme a illustré l’itinérance déguisée comme étant cet ami qui vient emprunter votre sofa pour un séjour qui s’étire ou ce parent qui revient vivre chez son enfant…

Plus de locataires, pendant plus longtemps

Les locataires sont les premiers touchés par le manque de logements, parce qu’ils doivent conserver leur logement plus longtemps, ignorant s’ils pourront se reloger dans leur quartier à un coût accessible pour eux.

M. Cortellino, de la SCHL , a précisé qu’entre les recensements de 2016 et de 2021, on dénotait 7 % de plus de locataires au pays et moins de propriétaires, en raison du resserrement du marché.

« Les gens demeurent locataires plus longtemps. » — Une citation de Francis Cortellino, économiste à la Société canadienne d’hypothèques et de logement

Et pour ceux qui changent de toit, ils devront mettre la main très profondément dans leur poche, car si occuper un logement locatif coûte cher (1000$ en moyenne à Montréal), il en coûtera encore plus cher pour les nouveaux locataires de ces mêmes logements en raison de plusieurs éléments, dont les améliorations locatives, permises au Québec.

Les acheteurs sont aussi touchés par la tempête immobilière parfaite, car plusieurs doivent remettre à plus tard leur rêve d’être propriétaire, tant les prix de vente sont élevés en ce moment. Et avec une huitième hausse consécutive du taux directeur, qui se répercute immédiatement sur les taux hypothécaires, le jour J est encore loin pour bon nombre d’entre eux, surtout pour les premiers acheteurs.

Trop cher pour leurs moyens

Les locataires qui doivent déménager en raison d’une séparation, de l’arrivée d’un enfant ou parce qu'ils sont évincés sont extrêmement découragés, a avoué Mme Laflamme, car ils savent que leur prochain logement coûtera beaucoup plus cher et que leur capacité de payer est limitée.

Et les enquêtes de la SCHL ont chiffré les hausses de prix. Pour les nouveaux locataires qui s’installent à Montréal, leur 4 ½ de deux chambres coûtera, en moyenne, 1235 $ (en hausse de 14,5 %). S’ils choisissent de s’établir à Toronto, ils devront débourser 2110 $ (+ 29 %), contre 2325 $ (+ 24 %) si leur nid est situé à Vancouver.

Profiter des travaux pour augmenter le loyer

Les propriétaires profitent souvent du changement d’occupant pour rénover les lieux, ce qui explique la hausse du prix du loyer, a dit pour sa part Marc-André Plante, directeur, affaires publiques et relations gouvernementales, de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ).

Celui-ci n’a pas manqué de rappeler que le rendement d’un investissement de 10 000 $ fait par un propriétaire est de 26 ans et qu’il est normal de viser la rentabilité.

Il manquerait pas moins de 100 000 unités d’habitation dans la province, rappelait d’ailleurs l’été dernier l’Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec.

Construire davantage

Il s’est construit 28 000 logements locatifs dans la province en 2022, mais ce ne fut pas suffisant pour répondre à la demande. L'immigration a contribué à accroître la pression, tout comme la hausse des taux, qui a forcé de jeunes ménages à demeurer locataires, explique la SCHL .

De plus, construire coûte de plus en plus cher, sans compter que les permis sont longs à délivrer, un processus qui prend parfois des années. Il faut faire mieux, dit l’industrie.

Ériger un logement coûte de 400 000 à 450 000 $ par porte, a indiqué M. Plante, ajoutant que les constructeurs doivent tenir compte des conditions du marché, qui ont changé, du coût de construction à la hausse, et des taux d’intérêt, également en hausse.

Il y a un problème de rareté, un problème d’abordabilité et le parc de logements sociaux est insuffisant, a pour sa part affirmé Mme Laflamme, du FRAPRU .

Les solutions au manque de logements locatifs et d'habitations nécessiteront de faire preuve de créativité, a dit le représentant des constructeurs, et il faudra que toutes les parties impliquées s’assoient à la même table pour les trouver et les mettre en œuvre.