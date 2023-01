La femme comme source d’inspiration pour l’artiste manitobaine Liliane Régnier

L'artiste et accompagnatrice Liliane Régnier, originaire de Saint-Claude au Manitoba, place la femme au centre de sa vie et de son œuvre. En plus de ses créations artistiques, elle anime aussi des groupes de discussion pour des femmes de tous les âges.

La créativité de Mme Régnier s'exprime dans différents domaines. Pour elle, il n’est pas nécessaire d’être diplômée en beaux-arts pour être artiste. « Je crois qu'on a tous accès à cette créativité, il s'agit de trouver des façons de s'exprimer », déclare-t-elle.

Si le piano a été son mode d’expression durant de nombreuses années, Liliane Régnier a aussi fait de la poterie et du tricot avant de se lancer dans l’art visuel depuis trois ans.

Liliane Régnier a été enseignante de piano pendant des années pour le Comité culturel de Sainte-Anne et à domicile. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Elle décrit son art comme intuitif et abstrait. Elle laisse venir à elle l’inspiration du moment et le coup de pinceau n’est pas calculé. C'est une façon de se connecter avec sa propre authenticité , confie-t-elle.

Je me mets devant la toile et je vais voir ce qui va sortir. Si je vis un deuil, ma toile sera très différente de si je passe une journée pleine d'énergie , précise l'artiste.

Liliane Régnier s'est mise à peindre il y a trois ans. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Parfois, je vais avoir de la musique qui m’accompagne, d'autres fois ça va être du mouvement. Parfois, je vais mettre ma toile sur le plancher, d'autres fois elle va être accrochée ou je vais la tourner à l'envers , poursuit-elle.

L’autre particularité de ce travail intuitif est qu’il n’y a pas vraiment de limites au travail de la toile. C'est difficile d'arrêter. Parfois, tu ne sais pas quand c'est fini, mais je pense que je commence à ressentir. Je sais quand c'est complet , rapporte Liliane Régnier.

Détails de la première œuvreréalisée de manière intuitive par Liliane Régnier. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Très souvent, ce sont des représentations de femmes qui apparaissent sur ces toiles sans que l’artiste cherche intentionnellement à les dessiner. Elles sont juste là, je n’ai qu’à les faire ressortir , explique-t-elle.

Le cycle féminin se retrouve aussi dans les œuvrede Liliane Régnier. « Dans cette toile, ce sont toutes les transitions de la femme qui sont représentées : le cycle de la vie avec le soleil, la lune et le fœtus ». Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Accompagner les femmes

La femme est aussi au centre de la vie professionnelle de Liliane Régnier depuis de nombreuses années. Une première expérience personnelle l’a conduite sur cette durant des périodes de transition, comme la maternité.

Durant sa première grossesse, Liliane Régnier a choisi aussi d’accoucher à la maison, en campagne avec une sage-femme. Par la suite, elle a obtenu une certification en yoga prénatal. Ces expériences lui ont permis de rencontrer des sages-femmes et de commencer à se familiariser avec cet univers.

Mme Régnier a ensuite consacré 20 ans de sa vie à la pratique de doula, notamment dans des centres de naissance à Winnipeg.

Durant la pandémie de la COVID-19, elle a décidé d'organiser des rencontres avec des femmes en dehors du cadre des centres, après avoir constaté que de nombreuses femmes qu’elle rencontrait donnaient tout leur pouvoir à leur mari .

Durant les rencontres, je remarquais que c’était le mari qui décidait comment la femme devait accoucher. Alors je me suis dit qu’il était important d’avoir des rencontres seulement avec la femme pour commencer , explique Liliane Régnier.

Aujourd'hui, elle se présente comme guide holistique et propose notamment des rencontres réservées aux femmes une fois par mois à Sainte-Anne. Durant ces ateliers d’une heure et demie, les femmes échangent entre elles, réalisent quelques exercices d’écriture et font quelques étirements.

Des femmes de toutes les générations se retrouvent autour de Liliane Régnier, à Sainte-Anne, pour partager un moment ensemble. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pour Liliane Régnier, ce travail lui tient à cœur, car elle veut que les femmes se sentent valorisées, peu importe leur niveau d'éducation, leur culture ou leur langue maternelle. Le plus important, c'est qu’elles reconnaissent qu'elles ont chacune une voix .

Pour autant, les discussions ne sont pas toujours légères et les sujets abordés sont parfois difficiles.

Une des participantes qui vient régulièrement, Dominique Tougas, est très satisfaite de ce moment partagé entre femmes. Ça me fait réfléchir, ça me donne du temps pour moi. Ça fait du bien d’être entre femmes. On peut tout se dire. Je suis plus à l’aise pour partager mes émotions. Les gars, ils ne comprennent pas , confie-t-elle.

Dominique Tougas a participé à plusieurs rencontres entre femmes qu'organise Liliane Régnier. Les femmes du précédent atelier ont reçu un miroir sur lequel il est écrit : « Je suis bien telle que je suis! » Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Une nouvelle participante, Suzanne Ritchot, est elle aussi satisfaite de l'expérience. C’est touchant. Je ne savais pas à quoi m’attendre. Les femmes se sont ouvertes rapidement.