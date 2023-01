La réalité policière est bien différente au Québec, selon une enseignante

La vidéo de l'arrestation fatale de Tyre Nichols a été dévoilée vendredi soir par les autorités de la ville de Memphis, qui ont mis en garde contre sa nature choquante et horrifiante. L'homme est mort trois jours après ce passage à tabac.

Dans la région, les futurs policiers sont formés au Collège d'Alma grâce au programme de techniques policières.

L'enseignante et responsable de la coordination du programme, Chantale Tremblay, s'est dite choquée par la vidéo.

Selon elle, il serait plutôt étonnant qu'une telle situation se produise ici en raison de la qualité de la formation qui est plus étoffée que celle offerte aux futurs policiers aux États-Unis, qui ne dure parfois que quelques mois.

Les futurs policiers du Collège d'Alma peuvent se pratiquer à faire des patrouilles. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

C’est trois ans pour obtenir le diplôme d’études collégiales. Ça va être ensuite un 15 semaines à l’école nationale de police pour obtenir le permis de travail. C’est vraiment à l’école nationale de police où ils vont être formés quant à l’emploi des outils [nécessaires dans la pratique] , a-t-elle mentionné en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des outils indispensables

Elle rappelle que les étudiants et les étudiantes apprennent rapidement pendant leur parcours comment maîtriser une personne violente.

Au niveau de la technique, on va avoir des cours qui vont porter sur la maîtrise d’une personne violente, sur la défense contre les coups frappés qui sont donnés par des instructeurs qui connaissent vraiment le domaine , a signalé Chantale Tremblay.

« Le continuum d’emploi de la force est enseigné du début du DEC jusqu’à l’obtention du permis de travail et quand ils vont arriver sur le marché du travail, ils [les policiers] vont encore avoir des formations pour permettre aux policiers de demeurer à jour. » — Une citation de Chantale Tremblay, enseignante et responsable de la coordination du programme de techniques policières au Collège d'Alma

En cas d'intervention, le policier a le devoir d’évaluer constamment la situation pour prendre les bonnes décisions.

C’est toujours au policier d’évaluer et de réévaluer la situation pour s’assurer que lorsqu’il utilise un outil quelconque, il l'emploie de la bonne façon et au bon moment , note l’enseignante et responsable de la coordination du programme de techniques policières au Collège d’Alma.

Selon elle, l’arrivée de formations touchant les troubles de santé mentale ainsi que pour mieux intervenir en contexte multiethnique et autochtone a également permis aux corps de police du Québec d’être mieux outillés pour faire face aux différentes réalités sur le terrain.

D'après une entrevue de Louis Martineau