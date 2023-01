La nouvelle unité de soins intensifs à Fredericton va ouvrir, mais a besoin de personnel

La conclusion du projet de près de 22 millions de dollars permet d’agrandir l’unité de soins intensifs de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers, qui passera de huit à 12 lits. L’unité sera d’une superficie de 1514 mètres carrés (16 300 pieds carrés).

L’ouverture de cette nouvelle unité permet la création de 20 nouveaux postes, dit la présidente-directrice générale par intérim du Réseau de santé Horizon, Margaret Melanson.

Seulement sept lits sur 12 seront ouverts en février, car ce ne sont pas tous ces postes qui ont été pourvus.

Nous sommes confiants d’avoir le personnel dont nous avons besoin pour au moins ouvrir l’unité de soins intensifs puis, bien entendu, ouvrir les 12 lits aussi rapidement que possible a déclaré la dirigeante, vendredi.

Une chambre de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital Dr Everett Chalmers à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Mikael Mayer

Nous allons ouvrir avec sept lits. Nous espérons passer à huit lits en mars, puis nous continuerons de recruter pour passer à 12 lits , a précisé Amy McCavour, directrice régionale administrative, coresponsable des services de soins chirurgicaux et de soins intensifs au Réseau de santé Horizon, qui gère l’Hôpital Chalmers.

Dans un communiqué publié vendredi par le gouvernement provincial, Margaret Melanson évoque une modernisation des équipements.

La nouvelle unité est en effet dotée, par exemple, de lève-personnes fixés aux plafonds. Ils promettent plus de confort pour les personnes hospitalisées et une réduction des risques de blessures chez les travailleurs.

Le ministre néo-brunswickois de la Santé, Bruce Fitch, était présent vendredi à l’inauguration des nouveaux espaces. Il a affirmé que son ministère déployait des efforts pour recruter des travailleurs de la santé au Québec, en Ontario et en Alberta, en plus d’avoir mis à l’horaire des voyages à l’étranger pour tenter d’attirer au Nouveau-Brunswick des médecins et des infirmières.

Radio-Canada rapportait cette semaine que le Réseau de santé Horizon, qui aurait besoin de 120 infirmières supplémentaires, mène une opération de séduction à Montréal. On y offre notamment aux recrues potentielles des primes à la signature de 10 000 $ et le remboursement de leurs frais de déménagement.

Avec des renseignements d'Aidan Cox, CBC