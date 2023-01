La mairesse par intérim de Sainte-Paule, Mylaine Bégin, a constaté lors des dernières réunions municipales un climat délétère et une hostilité à son égard et envers les élus municipaux.

Le conseil municipal est actuellement en processus d’adoption d’un règlement controversé qui interdit les nouvelles constructions dans la zone boisée entourant le lac du Portage.

Depuis sa présentation, ce règlement divise vivement le village. La mairesse par intérim dénonce l’hostilité et l’intimidation que subissent, selon elle, les membres du conseil ainsi qu'elle-même.

Pour ma part, il y a de l’intimidation qui est subie. Il y a plusieurs attaques [verbales] et dernièrement, c’est allé jusqu’aux menaces de mort , affirme sans détour Mylaine Bégin.

« C’est extrêmement difficile d’être dans ce rôle-là parce que j’ai toujours l’impression d’avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La méchanceté gratuite, je trouve ça très difficile. Que ce soit aux séances du conseil ou à l’extérieur, ça me suit partout. » — Une citation de Mylaine Bégin, mairesse par intérim de Sainte-Paule

Mylaine Bégin a été nommée mairesse suppléante par ses pairs en raison de ses années d'expérience comme conseillère municipale. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté: Mylaine Bégin

La mairesse par intérim déplore que la situation en soit rendue à ce point. C’est extrêmement dur en tant que personne et sur ma santé mentale , avoue-t-elle . Être mairesse suppléante, ça ne vient pas avec un manuel d’instruction et je fais au mieux de ce que je peux faire. Mme Bégin dit même songer à porter plainte à la Sûreté du Québec.

Un règlement au cœur des tensions

Près de 80 résidents se seraient présentés à la dernière séance du conseil municipal, soit environ le tiers du village de 250 habitants.

Plusieurs d’entre eux y étaient pour réitérer leur opposition au règlement municipal qui vise à interdire la construction de nouvelles habitations autour du lac.

Le conseil municipal essaye de nous faire gober un projet controversé , affirme Éric Tremblay, un résident de Sainte-Paule. Il constate par ailleurs le climat difficile entre les élus et les citoyens.

Les citoyens opposés à la volonté de la Municipalité critiquent principalement le manque de transparence et de cohérence de la part des élus en ce qui a trait à ce règlement.

Selon les opposants, il faudrait d’abord mieux encadrer les activités nautiques sur le lac avant de réglementer les usages aux abords du lac.

[Les élus] ne se concentrent pas sur la réduction de la pollution vis-à-vis des embarcations ou des risques par rapport à la prolifération de certaines algues envahissantes, mais ils s’attardent plutôt à interdire la construction sur des terres qui ne sont même pas sur le bord du lac du Portage , dénonce M. Tremblay.

Mylaine Bégin indique que la réglementation concernant les bandes riveraines a déjà été mise de l'avant. Elle soutient que des règlements concernant la construction résidentielle autour du lac doivent aussi être proposés.

Le lac est déjà surhabité par les humains et des mesures supplémentaires auraient dû être prises, donc on n’a pas le choix et on en est rendu là pour [protéger] le pourtour du lac , conclut Mme Bégin.

Des élections partielles sont prévues à la fin du mois d’avril à Sainte-Paule. Les citoyens auront à choisir un nouveau maire pour une troisième fois en un an et demi.

Avec les informations de Pierre Chapdelaine de Montvalon