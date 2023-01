Le caucus libéral se termine; la création d’emplois sera une priorité

Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le Parlement, samedi, pour marquer l'anniversaire, alors que les membres du Parti libéral assistaient à la retraite de leur caucus pour discuter de leurs priorités à venir en vue de la reprise de la Chambre des communes, lundi.

« Nous pouvons le sentir, à quel point les temps sont durs en ce moment. Nous avons un ralentissement économique mondial, combiné à l'inflation, combiné à des taux d'intérêt plus élevés. De nombreuses personnes ressentent beaucoup de pression. »

Le premier ministre a dit s'attendre à un ralentissement économique mondial qui devrait durer de 6 à 12 mois, mais il a assuré que son gouvernement fournirait des aides plus ciblées sans accentuer l'inflation.

M. Trudeau a aussi fait valoir que les libéraux et les néo-démocrates veulent la même chose en vue de la prochaine séance parlementaire, notamment l'élargissement de la couverture des soins dentaires.

Parmi les autres priorités communes des deux partis, établies dans le cadre d'un accord de confiance, on retrouve une loi sur l'assurance-médicaments cette année et la présentation d'un projet de loi dite de transition juste pour aider à créer une économie verte qui intègre des protections pour les travailleurs de l'énergie.

Le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré qu'en matière de création d'emplois dans le secteur de l'énergie verte, l'année dernière n'était qu'une entrée et cette année sera le plat principal. Il a notamment vanté les récents investissements industriels en Ontario.

L'année dernière, M. Champagne a annoncé que son gouvernement accorderait 259 millions de dollars à la compagnie General Motors du Canada à Oshawa, en Ontario, pour faire progresser la fabrication de véhicules électriques. Le gouvernement affirme que cet investissement créera des milliers d'emplois.

M. Trudeau a mentionné qu'une partie de l'accord de son gouvernement avec les néo-démocrates, qui a été signé en mars dernier, porte sur la création de bons emplois pour l'avenir.

« Le Canada est bien positionné pour les années à venir, et nous devons nous ressaisir comme les Canadiens le font en ces temps difficiles. C'est ce que j'ai hâte de faire au Parlement, et franchement, c'est ce que je sais que les Canadiens feront. Dans les moments difficiles, nous nous unissons. Nous ne baissons pas les bras et ne disons pas que tout est brisé. »