Internet haute vitesse enfin accessible à Parent, en Haute-Mauricie

La transition de Nina-Maureen Tremblay vers le télétravail cet été n’a pas été un long fleuve tranquille avec le seul forfait Internet alors disponible.

J'avais 25 mégabits fournis dans mon forfait, mais honnêtement je n'en ai jamais reçu plus de 12. C'était entre 3 et 12 mégabits. Je ne pouvais pas lire de courriels, absolument rien , témoigne-t-elle.

Envoyer un courriel, charger des vidéos, partager des fichiers... Toutes des opérations pourtant banales pour beaucoup de travailleurs.

Juste pour vous donner un exemple, mon chum joue à la Xbox seulement l'hiver. À chaque fois qu'on l'ouvrait à l'automne, on avait 5, 6 gigaoctets de mises à jour. Déjà, il faut y aller entre deux facturations pour ne pas dépasser nos forfaits de gigaoctets, et ça prenait entre trois et quatre jours , explique-t-elle.

Mais la situation a changé, et pour le mieux.

Le couple s'est acheté une antenne Starlink qui fonctionne grâce aux satellites de SpaceX. En septembre, le gouvernement Legault leur a remboursé l'équipement et une partie du forfait en attendant de remplir sa promesse de brancher tous les Québécois à Internet haute vitesse.

« Maintenant, on ouvre la Xbox, on fait la mise à jour et, 10 minutes après, c'est prêt. » — Une citation de Nina-Maureen Tremblay, résidente de Parent

Les résidents de Parent ont eu de quoi célébrer durant les Fêtes : ils ont finalement eu accès à la fibre optique tout juste avant Noël.

Attirer de nouvelles familles

La scierie étant le principal employeur à Parent, les emplois sont rares, ce qui enlève de l’attractivité pour la petite communauté. Il est ardu d’attirer de nouvelles familles.

C'est un milieu forestier, c'est limité, mais il y a quand même de belles choses à vivre. Il y a un beau territoire. Il y a quand même la pratique de la motoneige, du ski de fond… il y a de la chasse, de la pêche , avance Éric Chagnon, conseiller municipal du district de Parent à la Ville de La Tuque.

Les décideurs de la région souhaitent que cet accès Internet crée un effet d’entraînement, et que la communauté puisse aussi être mieux desservie.

Ça va nous permettre de développer aussi plus de services aussi parce que là les restaurants ferment… Tous les services ferment parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre... L'usine [est obligée] de faire venir des travailleurs de l'extérieur , se désole Nina-Maureen Tremblay.

Elle constate toutefois des changements. Internet haute vitesse a amené plus de touristes dans le secteur. Ils sont moins inquiets puisqu’ils ont accès à Internet, observe-t-elle.

Les gens ne veulent pas s'installer ici, ils ont peur d'être en 1960... On a la télé couleur , conclut-elle en riant.

La télévision couleur oui, et maintenant des séries et des films à regarder en ligne sans interruption.

D’après le reportage de Raphaëlle Drouin