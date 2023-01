Neuf familles de Québec se préparent à accueillir de jeunes hockeyeurs ukrainiens

Dans quelques jours, le destin de neuf familles de Québec croisera celui de 18 jeunes hockeyeurs ukrainiens qui prendront part au Tournoi pee-wee de Québec. La famille Hubert-Benoit et la famille Robert sont déterminées à faire vivre à ces garçons une expérience inoubliable.

Chez les Hubert-Benoit, on en est aux derniers préparatifs, à trois jours de l’arrivée de l’équipe ukrainienne. Des matelas, quelques meubles, le sous-sol a été réaménagé pour accueillir deux jeunes garçons. Dans la cuisine, on s’affaire à préparer des repas pour ces jeunes athlètes.

Olivier Hubert-Benoit, sa conjointe Marie-Claude et leurs trois enfants Ève, Sophiane et Alexis, sont impatients à l’idée de les rencontrer.

« L'objectif principal de tout ça, c'est qu'ils passent un très beau moment à Québec, qu'on leur offre les plus belles vacances possibles, qu'on leur montre qu'à Québec, on est accueillant. » — Une citation de Olivier Hubert-Benoit, père d'une des familles d'accueil

Un tournoi de hockey certes, mais il s’agira avant tout d’une occasion pour ces jeunes d’oublier le temps d’un instant les horreurs de la guerre.

J'ai su ce matin qu'un des jeunes qu'on va héberger a perdu son père pendant la guerre. Je vais essayer d'être son meilleur papa quand il va être ici, mais la réalité est dure. On sait que ces jeunes-là, tout le monde sait qu'ils ont vécu des moments très difficiles alors on les attend avec beaucoup d'amour et de compassion , explique Olivier.

Chez les Hubert-Benoit, on en est à préparer les chambres à coucher qui serviront aux futurs pensionnaires. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

J'aimerais qu'on leur change les idées, qu'on montre qu'ici on les aime et qu'ils peuvent voir autre chose. Ils ne sont pas tout seuls à vivre ça. Ça touche d'autres personnes qui trouvent ça triste pour eux , ajoute avec émotion Ève, âgée de 12 ans.

Se sentir comme à la maison

Au même moment, la famille Robert a aussi décidé d’embarquer dans l’aventure. François et sa femme Geneviève ont appris dans les derniers jours qu’ils allaient recevoir de jeunes ukrainiens. Depuis, c’est la course contre la montre afin que tout soit prêt le 1er février, jour d’arrivée de l’équipe.

L’objectif des Robert est clair : offrir un beau moment à ces jeunes.

L'idée, c'est qu'ils vivent la plus belle expérience de leur vie, c'est vraiment qu'on les accueille bien, qu'on fasse les transports, mais au-delà de tout ça, qu'ils se sentent bien , avoue François Robert.

C'est quelque chose qui va au-delà du sport , croit-il.

La famille Robert en est aux derniers préparatifs avant d'accueillir les joueurs. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Geneviève et ses trois filles ont commencé à apprendre quelques mots en Ukrainien, espérant briser rapidement la barrière de la langue. Les applications de traduction seront d’une précieuse aide, rappelle la mère.

J'ai vraiment l'impression qu'on va ressortir grandi de cette expérience. C'est beaucoup d'organisation, mais je suis certain que dans quelques années, on va se dire que c'était vraiment un beau projet d'accueillir ces gens-là.

Le hockey, une priorité malgré tout

Si les familles d’accueil en sont aux derniers préparatifs, il en va de même pour les jeunes hockeyeurs. L’instigateur du projet, Sean Bérubé, a passé les dernières semaines en Europe afin de rassembler l’équipe. Il y a quelques jours, il était à la frontière entre la Roumanie et l’Ukraine pour aller chercher quatre joueurs.

Samedi, tout le monde était finalement rassemblé. Il s’agissait d’un second camp d’entraînement pour l’équipe.

Au programme, des entraînements sur la patinoire et dans les gymnases, des soupers d’équipe et des activités.

On voit le sourire sur leurs lèvres , raconte Sean Bérubé, joint à Bucarest.

C'est officiel, il y aura une équipe ukrainienne au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec! L'équipe est composée de 18 jeunes de 11 et 12 ans. Certains ont vécu l’occupation russe, d’autres se sont retrouvés dans des pays limitrophes pour fuir les combats, alors que leur père sont au front. Sean Bérubé est l'instigateur de cette initiative. Il est à Bucarest, en Roumanie, pour aller chercher les jeunes joueurs.

Selon M. Bérubé, qui a lui-même déboursé plusieurs milliers de dollars pour réaliser le projet, les jeunes sont excités à l’idée de prendre part au Tournoi pee-wee de Québec.

L’équipe est déjà unie , dit-il. Un bon tournoi en perspective? Sean Bérubé y croit.

Dans trois jours, ces 18 hockeyeurs s’envoleront alors vers Montréal pour ensuite débarquer à Québec. Pendant trois semaines, ils n’entendront plus les missiles, mais plutôt les cris des partisans du Centre Vidéotron. Le temps d’un tournoi, ils retrouveront une certaine normalité.

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe