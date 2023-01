Une compétition de casse-tête fort populaire dans la région

La compétition était organisée dans les cinq boutiques de la Galerie du jouet.

On a fait la compétition de casse-tête dans le cadre du mois de janvier qui est le Puzzle month, le mois du casse-tête à l'échelle internationale. On savait que les gens avaient une fascination pour le casse-tête surtout depuis la COVID. Tout le monde était confiné. On a redécouvert le casse-tête. C'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de joindre la compagnie Ravensburger pour leur demander s'ils voulaient s'associer à nous [...] Ça a super bien fonctionné , a souligné la copropriétaire Audrey Tremblay.

Félix Boily participe à la compétition avec sa marraine, Patricia Coté-Ouellet. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Une heure quarante-trois minutes, c'est le temps qu'il aura fallu au duo le plus rapide pour compléter un casse-tête de 1000 morceaux. L'événement réunissait des amateurs de casse-tête de différents niveaux.

On essaie d'être le plus rapide possible. On tourne nos morceaux d'une façon spéciale et on s'est donné des stratégies , a lancé une femme qui avait hâte de participer à l’épreuve.

On ne s'est pas préparé du tout. En fait, ma fille fait du casse-tête depuis qu'elle a 5 ans. Elle est très bonne. Je mise vraiment sur elle. J'ai une adolescente. Ce n'est pas toujours évident de faire des activités avec nos ados. Moi, je vois ça comme une opportunité de passer du temps avec ma fille et de s'amuser , a renchéri une autre mère de famille.

Au total, plus de 320 personnes se sont inscrites à la compétition, mais au final, 89 équipes de deux joueurs ont pris part au défi.

Les participants ont découvert le casse-tête à réaliser au début de la compétition. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

La copropriétaire des boutiques Galerie du jouet n'exclut pas la possibilité d'organiser d'autres compétitions dans des lieux accueillant davantage de participants.

On avait des centaines et des centaines de commentaires. Quand on a annoncé l'inscription à la compétition, on a dit c'est à telle heure, telle journée. Je suis certaine que des gens ont mis une alarme. En dedans d'une vingtaine de minutes, même pas, je pense, 15 minutes, Alma était complet. On a réussi à remplir tous les magasins en quelques heures à peine , a mentionné Audrey Tremblay.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson