Michelle Martin et Gino Boucher s’affronteront aux élections partielles de Pointe-Lebel

Par ailleurs, six autres candidats s'affronteront lors de cette élection partielle pour tenter d'obtenir une place au conseil municipal.

Le district Langlois sera disputé par Clermont Coll et Patrick Tremblay. Les candidats Jean Roch Barbeau et Josée Gagnon chercheront à se faire élire au poste de conseiller du district Dufour. Et finalement, Nadine Gagnon et Pascal Dufour ont tous les deux déposé leur candidature pour le poste de conseiller du district Chouinard.

Ainsi, aucun candidat n'a été élu sans opposition, souligne par courriel le directeur général de la municipalité, Xavier Émile Kauffmann.

Le directeur général de la municipalité de Pointe-Lebel, Xavier-Émile Kauffmann. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La date limite pour déposer sa candidature était le 27 janvier.

Une journée de vote par anticipation se tiendra le 19 février.

Au début du mois d'octobre, deux conseillers municipaux avaient remis leur démission, à la suite du départ de l'ancien maire de Pointe-Lebel René Labrosse, qui a été jugé inhabile à exercer ses fonctions par la Commission municipale du Québec (CMQ). Il ne répondait pas aux critères d'éligibilité au moment de poser sa candidature.