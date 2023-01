Avertissement de froid extrême pour le sud du Manitoba 

Un refroidissement éolien approchant les -40 plongera le sud du Manitoba dans le froid extrême tout au long du week-end et de la semaine prochaine, selon un avertissement émis par Environnement Canada.

Toutefois, l'agence météorologique indique que la température se réchauffera légèrement pendant la journée, mais qu'elle chutera à la tombée de la nuit.

Ce froid s’annonce alors qu'une masse d'air arctique s'installe sur la province.

Par ailleurs, certaines régions du nord du Manitoba, y compris Thompson et Lynn Lake, connaissent des refroidissements de l'ordre de -45 à -50, en partie à cause des vents du nord-ouest de 15 à 20 km/h.

Environnement Canada prévient contre les risques de gelures qui peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au froid.

Les douleurs thoraciques, l'essoufflement, les douleurs et la faiblesse musculaires, l'engourdissement et la décoloration des doigts et des orteils sont autant de symptômes possibles causées par ces conditions météorologiques, indique l'agence fédérale.

Selon Santé Canada, le froid extrême entraîne un risque élevé d'engelures et d'hypothermie. Les jeunes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes qui font de l'exercice ou travaillent à l'extérieur et les sans-abri sont encore plus à risque.

Environnement Canada recommande aux Manitobains de s'habiller chaudement et de porter plusieurs couches de vêtements.