Un retour en force pour le tournoi Fer-O de Sept-Îles

« Tout le monde est content d'être venu, content de voir comment ça fonctionne et je serais prêt à dire que c'est un succès avant même que ce soit fini. » — Une citation de Yan Leblanc, président d’honneur du tournoi Fer-O

Le tournoi Fer-O est l’un des plus importants tournois de hockey de la région. Cette année, 81 équipes de la Côte-Nord, des catégories M11 à M18 s'affrontent pendant deux jours.

Environ 1200 jeunes et leurs familles sont à Sept-Îles pour l'occasion. Selon le président d’honneur du tournoi Fer-O, Yan Leblanc, la logistique a été complexe pour les organisateurs.

Yan Leblanc est également le président de l'Association du hockey mineur de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Pour les trois prochaines années, le tournoi pourra compter sur un nouveau commanditaire. Rio Tinto IOC versera 15 000 $ par tournoi, ce qui correspond à une grande partie des dépenses fixes, indique Yan Leblanc.

On a dû chercher un partenaire majeur pour nous aider avec la logistique et le financement. Pour la publicité et les conférences de presse, nous n'avions aucune expérience. Rio Tinto IOC nous a donné un bon coup de main , souligne-t-il.

Un retour apprécié des spectateurs

Pour Yoan Samuel, le père d’un participant qui est originaire de Fermont, ce tournoi est un incontournable.

Toutes les équipes de Fermont descendent, donc c’est vraiment agréable de pouvoir toutes les encourager. En plus, on peut voir de tous les calibres , soutient ce dernier.

Il ajoute que l’organisation a été conciliante pour adapter l’horaire des matchs des joueurs de Fermont.

On a besoin de commencer à jouer plus tard la fin de semaine en raison de la distance entre chez nous et Sept-Îles et ils ont réussi à arranger l’horaire même si nous avons fait les demandes un peu tard , explique Yoan Samuel.

Selon certains habitués du tournoi, l'ambiance était toutefois moins électrisante que dans les années précédentes. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Pour sa part, le père d’un autre joueur, Glenn Wapistan, indique que ce tournoi est l’occasion pour les jeunes de sortir de leur communauté afin de jouer contre d’autres équipes de la grande région de la Côte-Nord.

Cependant, selon certains habitués du tournoi, interviewés dans les gradins, l'ambiance lors de la première journée était moins électrisante que dans les années précédentes.

Des parties de hockey sont à l’horaire samedi soir dans les deux arénas de Sept-Îles. Dimanche se dérouleront les demi-finales et les finales.

Avec les informations de Laurence Vachon