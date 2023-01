Trois joueuses albertaines de ringuette créent un casque en vue des Jeux d’hiver du Canada

Paige Roy, Rachael McKerracher et Kaeli Woodliffe, qui ont bâti leur amitié grâce au sport, feront partie de l'équipe de ringuette qui représentera la province aux Jeux d'hiver du Canada.

Elles porteront à cette occasion leur création : un casque de protection.

Celui-ci exprime leur fierté d’appartenir à l’Alberta, comme en témoignent les différentes références à la province qui sont inscrites dessus : le drapeau provincial, les initiales AB de l’Alberta et, en toile de fond, une image de l'emblématique chaîne de montagnes des Trois sœurs située près de Canmore.

Cette dernière référence est aussi un clin d'œil à leur amitié, comme l’explique la Calgarienne Paige Roy : Nous avons tous créé ce lien très rapidement, alors nous avons pensé que les "Trois sœurs" seraient un bon moyen de démontrer notre unité lors des jeux et de montrer comment nous sommes vraiment les meilleures amies.

Utiliser le symbole de la montagne est une idée de sa coéquipière Rachael McKerracher, confie Kaeli Woodliffe. La joueuse de 18 ans résidant à Sherwood Park souligne que le croquis initial du casque n’avait pas l’air aussi bien qu’il l’est depuis l'ajout de la référence de la chaîne de montagnes.

Des dédicaces et des devises

Les trois joueuses ont les mêmes panneaux latéraux sur leurs casques, mais chacune a conçu une plaque arrière personnalisée remplie de dédicaces à leurs coéquipières et à ceux qui les ont aidées tout au long de leur parcours sportif.

Le dos du casque de Kaeli Woodliffe est peint avec une image de Woody , en allusion à un personnage de fiction du film d’animation Histoires de jouets , que ses coéquipières lui ont donné comme surnom.

Celui de McKerracher porte la citation C'est difficile de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. « La ringuette m'a brisé le cœur à certains moments, lorsqu’on perd des matchs ou que l’on est exclue de l'équipe [...], mais elle m'a aussi permis de faire de meilleures amies que je n'aurais pas rencontrées sans ce sport », dit-elle, pour expliquer le choix de cette citation.

En plus des dédicaces à son père et à son grand-père, Paige Roy, elle, a opté pour la citation latine Luctor et emergo, qui signifie Bats-toi et ne te laisse pas sombrer . Cette devise, dit-elle, l’a accompagnée tout au long de sa vie de joueuse de ringuette, et elle remercie son père de la lui avoir enseignée.

Gardiennes de but toutes les trois

Alors que les trois amies sont impatientes de représenter leur province aux Jeux d'hiver du Canada, elles ont découvert de quoi être encore contentes : chacune a été sélectionnée pour être gardienne de but.

Quand nous avons découvert que nous étions trois [gardiennes de but], nous étions aux anges [...] , confie Rachael McKerracher avec enthousiasme.

La ringuette est un sport d'équipe créé par Sam Jacks en 1963, souligne Ringuette Canada. L'objectif est de lancer à l'aide d'un bâton le plus d'anneaux possible dans le but de l'équipe adverse.

Avec les informations de Jo Horwood