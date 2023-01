Ville de Victoria : un plan pour le logement qui crée des incertitudes pour les locataires

Jeudi, le conseil municipal de Victoria a voté pour l’initiative Missing Middle Housing, qui permettra le rezonage de terrains de manière plus dense. Reste à savoir si cette densification conduira à augmenter le nombre de logements abordables pour les locataires.

Cette initiative, portée par l'ancienne mairesse Lisa Helps, a mené à de nombreuses discussions parfois houleuses. Elle devait être présentée au vote en septembre dernier, avant d'être reportée après les élections municipales.

La nouvelle mairesse, Marianne Alto, et son conseil municipal ont voté pour cette initiative à 6 contre 3. Elle entrera en vigueur le 12 mars, et autorisera la construction de maisons de six logements, voire 12 logements en rangées sur certains terrains situés aux angles de rues.

Ceux qui soutiennent cette initiative affirment qu'elle permettra davantage de logements pour les familles de la classe moyenne, et permettra de combler le fossé entre les maisons unifamiliales individuelles et les immeubles à appartements plus denses.

La mairesse reconnaît néanmoins que cette initiative « ne sera pas la solution ultime au manque d'unités abordables », ajoutant qu’il y a de nombreuses autres solutions à explorer.

Le gouvernement de David Eby a fait de l’augmentation du parc de logements abordables une priorité, avec notamment la création d’un ministère du Logement. Marianne Alto considère qu’avec son initiative, la Ville de Victoria démontre les possibilités qui deviendront un besoin lorsque la province imposera des objectifs de construction pour les villes.

Selon la Ville, des logements qui entrent dans le cadre de cette initiative ne représentaient, jusqu'alors, que 5 % des nouvelles constructions à Victoria.

Victoria était la troisième ville avec les loyers les plus chers du pays, en 2022. (Archives) Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Victoria était la troisième ville avec les loyers les plus chers du pays, en 2022, et 61 % des habitants sont des locataires. Un des conseillers ayant voté contre l'initiative Missing Middle Housing, Stephen Hammond, considère qu'elle ne résoudra pas le problème du logement abordable. Cela devrait s'appeler le millionnaire manquant, car s'il manque un millionnaire dans la ville de Victoria, il pourra acheter l'une de ces maisons.

Le conseiller juge que supposer qu'une augmentation de l'offre de logements entraînera éventuellement une baisse des coûts ne s'est pas réalisé jusqu'à présent pour le logement dans la province.

Stephen Hammond pense que des locataires existants pourraient être expulsés si leur propriétaire décide de construire plus de logements dans le cadre de cette initiative, même s'il s’agit de locations. Le conseiller souhaite plutôt que la Ville crée davantage de locations abordables.

Une perte potentielle de logements locatifs?

Une membre bénévole du conseil d'administration du Victoria Tenant Action Group, qui aide les locataires, Leslie Robinson, considère que les promoteurs immobiliers vont profiter de ce nouveau système. Quand ils nous disent qu'il y a une nette augmentation des logements locatifs abordables, c'est un mensonge [...] Parce qu'ils ne comptent pas toutes les pertes de logements locatifs.

Leslie Robinson demande à la Ville de documenter le nombre de logements abordables qui seront perdus. La crainte est que les [propriétaires] non-résidents soient plus susceptibles de vendre leur maison pour [redévelopper le terrain] que les propriétaires résidents.

Elle souhaite également une réglementation qui obligerait les nouveaux logements remplaçant d’anciens logements locatifs à avoir un nombre déterminé de logements locatifs.

Pour l’instant, l'initiative de la Ville de Victoria contient des politiques visant à fournir des logements abordables dans certains des bâtiments, ainsi que des bonus de densité qui aidera la Ville à acheter des terrains publics pour y construire des logements abordables.

Le personnel [de la Ville] envisage de renforcer notre politique d'assistance aux locataires, qui est déjà assez robuste , promet Marianne Alto.

Avec les informations d’Akshay Kulkarni et l’émission All Points West