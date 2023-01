La Russie et l’Ukraine s’accusent d’avoir tué des civils lors de frappes distinctes

Une frappe russe a fait trois morts samedi dans un quartier résidentiel de la ville de Kostiantynivka, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional. Parallèlement, Moscou accuse l'armée ukrainienne d'avoir « délibérément » frappé un hôpital dans une zone sous contrôle russe.

Selon Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la province de Donetsk, 14 autres personnes ont également été blessées lors de la frappe sur Kostiantynivka, qui a endommagé des bâtiments et un hôtel.

Les secours et les forces de l'ordre travaillent sur les lieux de la tragédie pour aider les gens et pour documenter soigneusement un autre crime commis par les occupants russes sur notre territoire , a-t-il écrit sur l'application de messagerie Telegram.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré vendredi que la situation sur le front restait extrêmement critique , notamment dans la région de Donetsk, où la Russie intensifie son offensive.

Moscou a lancé son offensive en Ukraine en février dernier. Ces dernières semaines, aucun des deux camps n'a fait d'avancées significatives.

Kiev redoute que les forces russes ne lancent une nouvelle offensive dans les semaines ou dans les mois qui viennent.

14 morts du côté russe

La Russie accuse l'armée ukrainienne d'avoir délibérément frappé un hôpital dans une zone de l'est de l'Ukraine contrôlée par les forces russes samedi. Moscou considère qu'il s'agit d'un crime de guerre, qui a fait 14 morts et 24 blessés parmi les patients et le personnel médical.

Les autorités ukrainiennes n'ont pas réagi à ces affirmations dans l'immédiat. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.

D'après le ministère russe de la Défense, la frappe présumée a touché un hôpital dans un secteur tenu par les Russes et a été effectuée à l'aide du système de lancement de roquettes HIMARS fourni par les États-Unis.

Une frappe délibérée contre une installation médicale civile connue et en état de fonctionnement constitue sans aucun doute un grave crime de guerre de la part du régime de Kiev , a déclaré le ministère de la Défense russe dans un communiqué.

Toutes les personnes impliquées dans la planification et l'exécution de ce crime seront retrouvées et tenues pour responsables.

L'Ukraine et les pays occidentaux accusent les forces russes de commettre régulièrement des crimes de guerre dans un conflit qui a fait des milliers de morts parmi les civils.

Moscou dément viser des civils.