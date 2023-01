Journée portes ouvertes au Patro de Jonquière

Plusieurs activités sont offertes pour toute la famille, comme la découverte du nouveau gymnase inauguré à la fin de l'année 2021. Le Patro a célébré ses 75 ans en 2022.

C'est la première journée ouverte au public depuis l'abolition des mesures sanitaires liées à la COVID-19. De l’animation et des jeux gonflables sont également au menu.

Le public est également invité à découvrir la patinoire Bleu-Blanc-Bouge qui a été aménagée pour la première fois l’an dernier grâce à la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

Après le gymnase et l'aménagement de la patinoire Bleu-Blanc-Bouge , le Patro de Jonquière caresse d'autres projets au cours des prochains mois.

Depuis la construction du gymnase et l’implantation de la patinoire Bleu-Blanc-Bouge, le pourtour de notre terrain a été passablement massacré. On doit penser refaire l’asphalte, réaménager la cour arrière et on a aussi l’intention d’aménager un parc d’amusement. Ce sont tous des éléments qu’on a commencés à travailler et qu’on espère implanter pour cet été.

Un nouveau DG en poste d’ici mars

Par ailleurs, le processus pour remplacer l'ancien directeur général Yannick Gagnon, maintenant député de Jonquière pour la CAQ, se poursuit. Son successeur devrait être annoncé en mars. Selon le directeur général par intérim, Jacques Munger, cette personne devra bien connaître le milieu communautaire.