Des citoyens inquiets de l’avenir des urgences de nuit de l’hôpital d’Alberton

L'hôpital d’Alberton dessert toute la région de Prince-Ouest, où vit Hubert Lihrmann. Âgé de 73 ans, il s’inquiète de la fermeture du service d’urgence de nuit de l'hôpital Western d'Alberton.

Depuis le mois d'août, les urgences de nuit de l'hôpital d'Alberton a subi des fermetures intermittentes. Photo : Julien Lecacheur

Si on commence à fermer les urgences, ça veut dire que s’il arrive quoique ce soit, on est toujours obligés d’aller jusqu’à Summerside voire jusqu’à Charlottetown explique Hubert Lihrmann. Soit 50 minutes ou 1 h 30 de route et même plus en période hivernale.

« La seule solution, c'est de téléphoner à 911 pour avoir du secours. C’est quelque chose qui est dérangeant parce que c’est peu sécuritaire de ne pas avoir un système d’urgence sur place. Ça oblige certaines personnes à se déplacer jusqu’en ville. On arrive à une désertification des zones rurales parce que les gens n’ont plus de service correct de santé. » — Une citation de Hubert Lihrmann

Lorène et Kurt Buchs vivent dans la région depuis 32 ans. Les difficultés d’accès aux soins de santé leur font réfléchir à un retour en Europe.

Lorène et Kurt Buchs sont inquiets de la fermeture à durée indéterminée des urgences de nuit de l'hôpital Alberton. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

On pense à vendre et à retourner en Suisse à cause de ça. Oui, parce que c'est incroyable de voir la différence, c’est inacceptable. On n'aurait jamais, jamais pensé à partir d'ici parce qu'on était très, très bien.

Aucune date de retour des urgences de nuit

Le service d’urgence de nuit de l'hôpital d'Alberton a subi des fermetures intermittentes depuis août dernier.

Ce centre devait rouvrir en ce mois de janvier, mais le gouvernement provincial n’a plus de plan de rétablir le service, faute de personnel. C’est une situation sans précédent , déplore Dylana Arsenault, la directrice générale des services hospitaliers en ajoutant que 60 % des postes à cet hôpital sont à pourvoir.

Le député de la région Hal Perry presse la province de trouver une solution à ce problème, alors que la pénurie de personnel en santé à l'île s’étire en longueur.

Le député réclame la réouverture des urgences la nuit à l'hôpital d'Alberton. Photo : CBC

Maintenant, le système de santé s'est effondré. Donc quelque chose doit se passer et quelque chose doit se passer rapidement , presse Hal Perry qui martèle que la région de Prince-Ouest mérite un accès égal à des soins de santé de qualité et en temps opportun .

La province mène une étude pour identifier des solutions au problème. Un processus qui pourrait prendre jusqu'à six mois. Le gouvernement rappelle que les services d'urgence de jour à l'hôpital d’Alberton demeurent ouverts de 8 h à 20 h tous les jours de la semaine.

D'après le reportage de Gabrielle Drumond