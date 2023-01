Un entraîneur universitaire de Thunder Bay remplacé à la suite de nombreuses allégations

On lui reproche d’avoir volé des milliers de dollars aux joueuses sur une période d’au moins 10 ans.

Il fait aussi face à des allégations de mauvais traitement, notamment en lien avec des incidents d'intimidation remontant au début des années 2010.

Questionné au sujet des allégations et du comportement de Kreiner, un porte-parole a écrit que l’Université ne commente pas des dossiers de nature personnelle.

Pour sa part, l’ex-entraîneur a répondu par courriel qu’une décision a été prise pour mettre fin à la relation , indiquant qu’il ne pouvait pas entrer dans les détails.

Jon Kreiner refuse de commenter davantage en rappelant sa conduite professionnelle et ses résultats sur le terrain durant son séjour. En 18 saisons, il cumule 272 victoires et 307 défaites.

L’ancienne joueuse Talia Peters est l’une des 10 personnes, membres ou anciennes membres de l’équipe de basketball féminin, qui se sont avancées pour partager leurs expériences avec Jon Kreiner.

« C’était affreux. Le basketball m’appartenait, c’était ma passion, c’est ce que j’adore faire - et évidemment il y a eu plusieurs facteurs - mais j’ai l’impression qu’il m’a enlevé cette passion et cet amour que j’avais. »

Les autres sources ont toutes accepté de se livrer, mais sous couvert de l’anonymat par crainte de représailles personnelles et professionnelles.

Elles appellent l’Université à assumer sa part de responsabilité pour le dossier et réclament une refonte complète du département des sports dans l’espoir de créer un environnement plus sécuritaire.

Talia Peters affirme qu’en novembre 2018, seulement quelques mois après le début de sa saison, elle savait qu’elle voulait quitter l’équipe en raison de l’anxiété constante qu’elle ressentait.

J’étais toujours inquiète de faire une gaffe lors d’une pratique puisque je ne voulais pas me faire crier après, ni me faire pointer du doigt , raconte-t-elle.

« Je me sentais horrible, il [Kreiner] avait une si grande autorité sur moi qu’il m’a enlevé ce que j’adore et ce qui me fait me sentir en sécurité. »