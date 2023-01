Le plan du ministre Drainville en éducation bien accueilli dans la région

Bernard Drainville a identifié 7 priorités et veut notamment revaloriser la langue française, rétablir une voie rapide vers le brevet d'enseignement et offrir du renfort aux enseignants dans les classes.

Le président du syndicat , Yvan Dallaire, voit d'un bon œil les propositions, mais aimerait que le ministre consulte les enseignants avant d'aller de l'avant avec son plan.

On ne connaît pas les modalités [du plan]. On espère qu'on va être consultés au préalable, au lieu d'être consultés après la mise en place [du plan]. Mais en règle générale, je vous dirais qu'on reçoit bien ce qui a été annoncé dans les priorités du ministre , indique le représentant syndical.

Yvan Dallaire, président du Syndicat de l’enseignement de la Jamésie et de l’Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Yvan Dallaire rappelle que l'idée d'améliorer le français a été une revendication du syndicat au niveau local et national.

Ça fait longtemps qu'[on] milite pour revoir le programme d'enseignement du français. Par contre, là où ce qu'on met un bémol, c'est que dans ces annonces, il [dit aussi] qu'il veut rendre accessible plus de projets particuliers dans les écoles publiques. [Que ce soit] pour le Français et pour toutes les autres matières, on pense qu'il faudrait absolument qu'il y ait un temps minimum prescrit dans les programmes parce que présentement, ce qui arrive, quand il y a un projet particulier qui est implanté dans une école, on n'a pas plus d'heures [pour le projet mais] il y a des heures d'enseignement qui sont coupées dans certaines matières, c'est le bémol qu'on met , insiste Yvan Dallaire.