Mathieu-Martin champion de la première Coupe Acadie de basketball

Ils ont devancé les Olympiens de l'Odyssée en finale par la marque de 84 à 72. Sohan Riedel a obtenu 38 points dans la victoire pour mener l’équipe vers le titre de champion de la Coupe Acadie.

C'est un honneur pour moi c’est la première en plus. En tant que francophone, je voulais vraiment gagner ce trophée. On a donné notre 100 % pour l’avoir , confie celui qui a remporté le titre de joueur le plus utile du tournoi.

Sohan Riedel a été sacré joueur du tournoi pour son équipe à la première édition de la Coupe Acadie. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Surtout que c’est un tournoi francophone, ça ajoute quelque chose , selon Alex Bourque, un autre joueur de l’équipe championne.

Les Matadors en sont à leur troisième trophée de la saison, eux qui ont également remporté la bannière provinciale de niveau junior l’an dernier

On a gagné trois tournois de suite et on espère continuer comme ça. L’objectif c’est de gagner le championnat. On est bien partis, mais c’est pas sur encore. On voudrait vraiment gagner pour une deuxième fois de suite tous ensemble, en équipe , ambitionne Sohan Riedel.

Un plaisir de jouer en français

Dans le match pour la 3e place, les Patriotes de l'école Louis-J.-Robichaud à Shédiac ont devancé les Castors de l'École Sainte-Anne de Fredericton 85 à 62.

Patrick Chamberland, joueur des Patriotes de l'école Louis-J.-Robichaud de Shediac Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Même si la victoire leur a échappé, les joueurs des autres équipes étaient ravis d’être présents au tournoi.

Ça reconnaît qu’on a une grosse communauté francophone ici, je suis juste content de voir toute ces équipes ensemble pour gagner une coupe , avance Daniel Ntayahozi des Olympiens de l’Odyssée

Daniel Ntayahozi, joueur des Olympiens de l'Odyssée de Moncton Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Je trouve ça l'fun tu peux marcher n’importe où, parlez à n’importe qui et tu sais que tu vas avoir une réponse en français, c’est vraiment un bel environnement ajoute Patrick Chamberland l’école Louis-J.-Robichaud.

Pour certaines équipes, c'était l’opportunité de faire face à de nouvelles équipes dans la langue de Molière.

On a joué plein de games contre des équipes qu'on a déjà joué, ici ça nous amène des nouvelles équipes qu'on n'avait jamais joué donc c’est plein de surprises. Parce qu’on vit à Fredericton, on a pas beaucoup de temps pour parler en français avec les autres équipes, mais c’est amusant ceci. C’est une bonne idée , philosophe Caleb Boudreau de l’École Sainte-Anne.

Caleb Boudreau (à gauche), joueur des Castors de l'École Sainte-Anne de Fredericton Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Un retour à la programmation des Jeux de l’Acadie?

Les organisateurs sont aussi bien contents du résultat et d’avoir pu rassembler quatre écoles francophones le temps d’un tournoi.

C’est pas une question d’être francophone ou anglophone, il y a beaucoup d’équipes soi disant anglophones qui gagne avec des joueurs francophones, c’est juste qu'aujourd’hui on veut mettre un point d’honneur sur le sport francophone , précise Michael Riedel, l’un des organisateurs de ce tournoi.

Michael Riedel souhaite que la Coupe Acadie devienne un tournoi annuel. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

L'entraîneur de l’école l’Odyssée avoue qu’un des buts du tournoi était de remettre le basketball de l’avant comme candidat pour les Jeux de l’Acadie, le sport ayant été éliminé du grand rassemblement jeunesse il y a quelques années.

« Le basketball ne fait plus partie des Jeux de l’Acadie, ce qui est dommage. On veut prouver qu’il y a des gens qui sont prêts à faire les Jeux de l’Acadie et faire du basketball avec le sourire. » — Une citation de Michael Riedel, entraineur des Olympiens de l'Odyssée

Cette première Coupe Acadie, que les organisateurs souhaitent tenir annuellement, n’a rassemblé que quatre équipes de niveau junior, mais pourrait grandir.

On veut être 16 équipes, qu'on fasse un tournoi du côté senior, qu’on fasse ça du côté féminin, qu’on s’amuse autour du basketball tous ensemble , affirme Michael Riedel qui est aussi entraîneur à Basketball Dieppe.

Les championnats provinciaux scolaires de basketball auront lieu le mois prochain.