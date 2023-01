Campagne de sensibilisation dans les sentiers cette fin de semaine

Les policiers seront plus visibles sur les sentiers de motoneige de l'Abitibi-Témiscamingue et ailleurs dans la province cette fin de semaine.

La Sûreté du Québec (SQ) lance une opération nationale pour lutter contre les mauvais comportements sur les sentiers.

Elle se fera en collaboration avec des agents de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et les contrôleurs routiers.

« Cette fin de semaine, on va vraiment intensifier [notre présence] partout au Québec pour justement essayer de viser les motoneigistes qui ont des comportements qui pourraient mettre en péril leur sécurité et celles des autres usagers. » — Une citation de Nancy Fournier

La SQ rappelle que l'objectif est de rappeler aux usagers l’importance de respecter les lois et d’adopter des comportements prudents.

On va surveiller entre autres les comportements justement qui sont à risque, la vitesse, on va vérifier les documents-là qui sont obligatoires d'avoir avec soi, l'immatriculation, les assurances, que les gens aient un permis de conduire valide, le port du casque. On va vérifier tout ce qui concerne les lois et la réglementation qui vise les véhicules hors route ainsi que le code de la sécurité routière et le Code criminel , explique la porte-parole de la SQ Nancy Fournier.

La SQ a remarqué une forte augmentation d'adeptes de motoneige les deux dernières années.

Depuis environ 2 ans, les gens ont plus acheté de motoneiges justement avec la pandémie. Donc ce que ça fait, c'est qu'il y a plus de gens dans les sentiers et c'est pour ça qu'on a mis en place cette année la nouvelle opération nationale concertée , justifie Nancy Fournier.

La conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et la drogue ainsi que la vitesse sont les principales causes des collisions mortelles en motoneiges, selon la SQ .