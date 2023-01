Ralentissements à prévoir et stationnement restreint ce week-end au centre-ville d’Ottawa

Des ralentissements de la circulation et du stationnement limité dans les rues comme des lots intérieurs sont à prévoir ce week-end au centre-ville d’Ottawa, en raison du premier anniversaire marquant le début du convoi des camionneurs, qui a paralysé le secteur pendant trois semaines.

Des restrictions spéciales en matière de stationnement seront en vigueur au centre-ville, du vendredi 27 janvier au dimanche 29 janvier , a annoncé plus tôt cette semaine la Ville d’Ottawa.

Déjà samedi matin, des stationnements intérieurs sur la rue Queen étaient fermés au public et ont bloqué l’accès avec des panneaux indiquant lot complet .

Dans un communiqué de presse, jeudi, la Ville d’Ottawa a indiqué que les conducteurs devraient s’attendre à des ralentissements en raison d’événements prévus au centre-ville, mais sans fournir plus de détails.

Aucune fermeture de rue n’est prévue lors des événements planifiés pour la fin de semaine , a souligné la Ville d’Ottawa. Ceci fait exception aux quelques portions des rues Wellington, O’Connor et Metcalfe qui sont fermées à la circulation automobile depuis environ un an.

Toutefois, la Ville d’Ottawa a précisé qu’il est possible que le Service de police d’Ottawa puisse imposer des fermetures temporaires afin de gérer de forts volumes de circulation et d’assurer si nécessaire la sécurité du public et la fluidité de la circulation dans le respect des lois .

Les Services des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa ont aussi indiqué vendredi que des agents supplémentaires veilleraient au respect des règlements en vigueur dans le centre-ville.

Le chef de la police d’Ottawa, Eric Stubbs, a dit plus d’une fois que des manifestations comme celles de l’hiver dernier ne seraient pas permises.

Plus de détails à venir.