Jeux du Canada à l’Î.-P.-É. : près de 15 % de bénévoles bilingues

Les préparatifs se poursuivent sur l’Île pour être prêts le 18 février pour la cérémonie d’ouverture. Les bénévoles s’activent et ils sont nombreux : 5300 ont répondu à l’appel. C’est plus que l’objectif de 5000 que les organisateurs s’étaient fixé.

Michelle Blanchard, coordinatrice des langues officielles et de la sensibilisation communautaire dans l'équipe qui organise les Jeux d'hiver du Canada 2023.

Les gens de la collectivité, s’il y a quelque chose de gros qui se passe, ils veulent en faire partie. Ils ont un sens d’appartenance à la communauté, ils sont fiers de l’Île-du-Prince-Édouard. On est vraiment choyés d’avoir des gens tellement engagés qui sont prêts à venir nous aider. Les gens ont un sentiment qu’ils vont peut-être manquer quelque chose s'ils ne sont pas là , explique Michelle Blanchard, coordonnatrice des langues officielles et de la sensibilisation communautaire aux Jeux d'hiver du Canada.

Autre objectif dépassé par les organisateurs : le nombre de bénévoles bilingues. Le standard pour l’événement est fixé à 10 %. Pour ces 15e Jeux sur l’Île-du-Prince-Édouard, il sera de 14,9 %. Ce qui représente 746 bénévoles bilingues.

Une grande satisfaction pour Michelle Blanchard.

« On est très très bien placés pour livrer des services dans les deux langues officielles. Je voulais 15 % de bénévoles bilingues, on va arrondir et dire que c’est objectif accompli! »