Mort de Tyre Nichols : des chefs de police du Canada condamnent l’arrestation violente

La condamnation des gestes qui ont conduit à la mort de Tyre Nichols est intervenue alors que les autorités de Memphis, dans l'État du Tennessee, ont publié une vidéo exposant les événements.

Les images montrent des policiers retenant Nichols et le frappant à plusieurs reprises alors qu'il crie Maman! .

Après le passage à tabac, les agents restent plusieurs minutes debout autour de Nichols qui est allongé au sol, appuyé contre une voiture.

Tyre Nichols est décédé trois jours après l'intervention du 7 janvier. Les policiers, qui sont tous noirs, ont été accusés jeudi de meurtre, et font face à plusieurs autres chefs d'accusation.

Le chef Myron Demkiw du service de police de Toronto a déclaré que les actions des agents à Memphis auront des impacts à long terme sur les communautés de sa ville et auraient un effet disproportionné sur certains membres de la communauté noire.

Je suis profondément attristé par le meurtre de Tyre Nichols à Memphis, Tennessee , a déclaré M. Demkiw dans un message sur Twitter. Au nom du service de police de Toronto, je condamne les actions violentes des agents impliqués.

Plusieurs corps de police canadiens réagissent

L'Association des chefs de police de l'Ontario a qualifié les circonstances de la mort de Nichols d' horribles et très troublantes et a présenté ses condoléances à ses proches.

Les tâches [des agents] doivent toujours être accomplies de manière transparente, professionnelle et dans le respect des normes élevées de la police en tant que profession, a affirmé l'association dans un communiqué. Chaque officier comprend qu'il est responsable de ses actes.

Le Service de police d'Ottawa a déclaré que la mort de Nichols et des tragédies similaires déstabilisent les communautés et minent la confiance envers la police à travers l'Amérique du Nord.

La mort de M. Nichols, comme tant d'autres avant la sienne, est tragique, a déclaré la police d'Ottawa. Nous joignons nos voix aux demandes de justice et nous appuyons les mesures prises pour qu'une enquête approfondie soit menée sur l'incident afin que les coupables soient tenus responsables de leurs actes.

Les chefs de police de Peel, de Windsor et de Regina ont également publié des déclarations condamnant les actions des agents accusés de la mort de Nichols.

Le chef de la police de Windsor, Jason Bellaire, a commenté que la mort de Nichols et des événements similaires affectent la crédibilité de la police à l'échelle mondiale, et qu'il faudra beaucoup de temps à la police pour reconstruire les relations et rétablir la confiance avec la communauté.

Le chef de la police de Regina, Evan Bray, a qualifié la mort de Nichols de tragique et inutile dans une vidéo publiée sur Twitter.

Le service de police d'Edmonton a déclaré que ce qui s'était passé à Memphis ne reflétait en aucune façon le travail de la police.

Appel à manifester pacifiquement

Compte tenu de la probabilité de manifestations, la directrice de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a déclaré qu'elle et d'autres responsables locaux avaient décidé qu'il serait préférable de diffuser la vidéo plus tard dans la journée, après la fermeture des écoles et le retour des gens du travail.

La mère de Tyre Nichols, RowVaughn Wells, a plaidé pour des manifestations pacifiques.

Je ne veux pas que nous brûlions notre ville, que nous vandalisions nos rues, parce que ce n'est pas ce que mon fils représentait, a-t-elle témoigné. Si vous êtes là pour moi et Tyre, alors vous manifesterez pacifiquement.

Chaque policier fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d'enlèvement, d'inconduite et d'oppression officielle. Quatre des cinq agents avaient déposé une caution et avaient été libérés vendredi matin, selon les dossiers du tribunal et de la prison.

Le meurtre au deuxième degré est passible de 15 à 60 ans de prison en vertu de la loi du Tennessee.

Par précaution, les écoles de la région de Memphis ont annulé toutes les activités après les cours et reporté un événement prévu samedi matin. Parmi les autres fermetures figuraient les bureaux communautaires de la compagnie d'électricité de la ville et l'Université de Memphis.

Mme Davis a mentionné que d'autres officiers faisaient toujours l'objet d'une enquête pour violation de la politique du service. Par ailleurs, elle a précisé qu' un examen complet et indépendant sera mené sur les unités spécialisées du corps policier, sans donner plus de précisions.

Deux pompiers ont également été démis de leurs fonctions à la suite de l'arrestation de Nichols.