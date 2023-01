D’ordinaire, on n’a jamais l’impression que l’on nous observe quand on prend place à la mezzanine du Club Soda. Cette impression est généralement ressentie par le public qui prend place au parterre. Mais pas vendredi soir…

Pendant le quart d’heure qui a précédé l’entrée sur scène de Bleu Jeans Bleu, il était difficile de ne pas détacher son regard du poméranien rose et gonflable qui trônait sur scène, au-dessus de la batterie, comme si ce dernier nous épiait malicieusement en dépit de sa bouille souriante. Le même toutou, finalement, qui orne la pochette de Top Minou, le plus récent disque du groupe.

Cela noté, ils sont quand même gonflés, les gars de Bleu Jeans Bleu. La plupart des groupes et artistes font d’ordinaire une poignée de concerts à l’extérieur des grands centres quand ils amorcent une tournée. Pas eux. Un premier concert à Montréal et le second, samedi, aura lieu à Québec, à l’Impérial Bell. À voir le parterre bondé et la mezzanine qui débordait de toutes parts, force est d’admettre que le calcul était bon.

Une version gonflable du chien rose qu'on retrouve sur l'album de Top Minou était sur scène avec les membres du groupe. Photo : Steve Caron

Et quitte à baptiser la tournée du nom de l’album, qui est aussi un état d’esprit , aussi bien interpréter toutes les chansons durant le concert, non? C’est ce que Claude Cobra (Mathieu Lafontaine, voix, guitare), Wayne Wrangler (François Lessard, guitare électrique), Jean Levis (Pierre-David Girard, basse) et Lee Lou (Mathieu Collette, batterie) ont fait, sans oublier de piger dans leurs trois précédents disques, histoire que la soirée ne dure pas que 27 minutes .

Cuivres, humour et plaisir

Bacon en bedaine, rehaussée par la présence des cuivres du Montréal Horn Stars qui allaient régulièrement se joindre au groupe durant la soirée, a donné le ton : humour décalé, musique pimpante et plaisir contagieux. Nous sommes demeurés dans un contexte estival en dépit de l’hiver, dirons-nous, avec la rythmée et hyper mélodique Molle Twist Vanille-Vanille.

Cobra a salué la foule en disant que pour un premier concert de tournée, ça ne pouvait pas mieux commencer , faisant indiscutablement référence à la salle comble.

Quand j’étais très jeune – avant que tous les membres de Bleu Jeans Bleu ne soient nés –, nous avions un exercice de prononciation avec une phrase de vieux français : Les chaussettes de l’Archiduchesse sont-elles sèches ou archisèches?

J’ai l’impression que son équivalent québécois de notre siècle est désormais le titre d’une toune de BJB : La pure pureté du beurre pur 100% pur beurre. Déjà pas facile à prononcer à l’oral, on se demande comment Cobra peut interpréter ça à la vitesse qu’il le fait durant cette chanson qui risque de devenir sous peu le thème musical d’une publicité de beurre à la radio ou à la télévision.

Wayne Wrangler (François Lessard, guitare électrique). Photo : Steve Caron

Sur scène, l’intérêt venait aussi du solo torride de Wrangler, à genoux, qui avait placé au bout de son manche guitare de petits feux de bengale qui faisaient office d’effet pyrotechnique. Ce n’était certes pas Hendrix qui mettait le feu à sa guitare à Monterey en 1967, mais cela a mené à l’effet voulu.

Buffet à volonté

Vous avez probablement remarqué que les titres des chansons nommées jusqu’ici contiennent tous des références à la nourriture. Ce n’est pas nouveau avec Bleu Jeans Bleu, mais vu ainsi, la première demi-heure donnait l’impression que nous étions dans un buffet à volonté. Du nombre, celle qui a eu le plus d’impact fut indiscutablement J’ai mangé trop de patates frites.

Cobra, tel du prédicateur dans une église, a même voulu que le désormais classique soit l’occasion pour les spectateurs de se purifier , d’expulser le péché … d’avoir mangé trop de frites. La participation de deux spectateurs qui ont joué le jeu et de tous les autres qui ont hurlé la phrase clé à tue-tête a transformé le moment en quelque chose de totalement loufoque et jubilatoire.

Sur cet aspect, sans les qualifier d’héritiers, Bleu Jeans Bleu n’est pas sans rappeler Les Trois Accords. Il y a une notion d’humour absurde à travers nombre de chansons comme Y’a quelqu’un qui a botché mon sandwich et Swing dans piscine.

Elle a dit oui

Après une version rutilante de Permis à moto qui a ramené les Montréal Horn Stars, la foule a eu droit à un moment d’émotion avec la présence d’un dénommé Thierry. Invité sur scène par Cobra, il a été touchant en faisant la grande demande à sa Caroline qui a – bien sûr – dit oui.

Je ne sais trop qu’elle sera la chanson qui sera celle de leur première danse à leur mariage, mais vendredi, le oui a été suivi de l’interprétation Souper fondue… À moins que ce ne soit J’te gâte all dressed, enchaînée tout de suite après, qui s’est terminée avec un bout de Touch Me, de Samantha Fox.

Bleu Jeans Bleu s'est fait connaître du grand public avec sa chanson Coton ouaté. Photo : Steve Caron

Cette chanson pop du passé n’est pas la seule qui a été au menu du concert. Principalement initiée par Wrangler, la foule a eu droit à un enchaînement déchaîné de riffs meurtriers de monuments légendaires du rock, hard rock et métal (Deep Purple, Black Sabbath, AC/DC, Metallica, Nirvana). On a même eu droit au thème de la télésérie Knight Rider, tiens…

À travers les nouvelles chansons, le public fidèle a souvent entonné le refrain d’un plus vieux titre, au grand plaisir de Cobra et de ses collègues, mais aussi d’une toute récente composition. C’est ce qui est survenu durant Coco de cuir.

Quand tu crées une chanson, tu espères qu’elle va avoir une vie. Mais ça… C’est un bullseye au cœur.

En remerciement – non, c’était planifié -, Cobra a offert des fleurs durant son segment crooner lors de Phrases fromagées. Avec sa prononciation particulière, son énergie indéniable et ses emprunts à toutes les époques, Mathieu Lafontaine devient véritablement son alter ego de scène.

En se rappelant du concert offert dans la même salle en 2019, il a noté qu’il s’était demandé durant la pandémie si Bleu Jeans Bleu allait revivre ça. La réponse fut un retentissant oui! .

Le tout s’est conclu avec l’incontournable Coton ouaté qui a permis aux spectateurs de sortir du Club Soda avec le même genre de sourire que le poméranien.

Tous, Top Minou, finalement.