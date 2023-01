Pénurie de personnel : les urgences de Port Hardy et Alert Bay fermeront la nuit

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a annoncé que l’urgence de l’Hôpital de Port Hardy ouvrirait désormais de 7 h le matin à 17 h le soir, et celle du Centre de santé Cormorant Island à Alert Bay ouvrirait de 8 h à 19 h, faute de personnel.

Nous allons rouvrir à temps plein , a promis Adrian Dix.

Ça ne prendra pas des semaines, cela prendra plus de temps , a-t-il toutefois admis.

En cas d’urgence, les patients devront se rendre à l’hôpital de Port McNeil qui demeurera ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Les gens doivent savoir quand les services sont offerts et quand ils ne le sont pas , a expliqué la PDG du réseau de la santé Island Health, Kathy MacNeil.

À Port Hardy, le Dr Alex Nataros a récemment sonné l’alarme, avertissant que deux collègues planifient de démissionner cette année, ce qui fait qu’il sera le seul urgentologue de la communauté de 3400 habitants.

Nous essayons de faire du mieux que nous pouvons avec un nombre de mains limitées , dit-il. Nous avons besoin de plus de bras.

Le médecin affirme avoir trouvé un adjoint au médecin qui pourrait commencer à travailler au mois de juin, mais que son embauche nécessite l’approbation du ministère de la Santé.

Les libéraux appellent à l’embauche d’adjoints au médecin

Avec l’implosion de notre système de santé, c’est le temps de permettre aux adjoints au médecin de travailler en Colombie-Britannique , réclame le chef du Parti libéral, Kevin Falcon.

Les adjoints au médecin sont des professionnels de la santé formés à l’université et pouvant fournir des services médicaux sous la responsabilité d’un médecin superviseur. Ils peuvent rencontrer des patients, assister le médecin lors d'interventions chirurgicales et prescrire des médicaments en son nom.

Relativement nouvelle, la profession compte environ 800 travailleurs, essentiellement au Manitoba, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Le ministre de la Santé dit évaluer cette possibilité avec le Collège des Médecins et des Chirurgiens de la province. C’est une idée sur laquelle nous nous penchons , a confirmé Adrian Dix, vendredi.

30 millions pour le nord de l’île de Vancouver

Victoria affirme avoir un budget de 30 millions de dollars pour améliorer les services de santé dans le nord de l'île de Vancouver.

Les investissements doivent notamment aider à loger les professionnels de la santé qui sont prêts à travailler dans la région, aider au transport de patients d’un hôpital à l’autre et permettre d’embaucher davantage d’agents de sécurité dans les hôpitaux du nord de l’île de Vancouver.

La régie Island Health doit aussi mettre en place un service continu pour la santé mentale et pour l’abus de substances, des lits de longue durée à Port Hardy et procéder à des modernisations des hôpitaux de Port Hardy et Porc McNeil.

Avec des informations de Courtney Dickson