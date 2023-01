Selon Alan Dyer, un astronome de Calgary, l’astre est peut-être le plus brillant, mais pas forcément le plus facile à voir à l'œil nu. Il faut donc se munir de bonnes jumelles ou d'un téléobjectif et se rendre en dehors des limites de la ville afin d'être moins exposé à la pollution lumineuse.

Le spécialiste d'astronomie soutient que la comète peut être repérée près de l'étoile Polaire, qui se trouve en plein nord à mi-hauteur du ciel. Il recommande de partir à sa recherche cette semaine, car la Lune sera plus brillante la semaine prochaine, ce qui réduira sa visibilité.

Scannez avec des jumelles et regardez à droite de Polaris [l’étoile du Nord] et recherchez une tache grise floue.… Chaque nuit, ce sera un peu plus haut dans le ciel jusqu'à plus tard début février [...] , dit-il.

La comète a été découverte et nommée d'après un télescope utilisé à l'observatoire Palomar de San Diego, en Californie, au mois de mars 2022.

On pense que la dernière fois que la comète s'est approchée aussi près du Soleil, c'était il y a 50 000 ans.

Matt Melnyk, pilote, chasseur de tempêtes et astronome amateur, dit avoir utilisé une caméra assez puissante pour repérer la comète cette semaine, à l’occasion d’une sortie avec des amis photographes.

« En gros, je pointais mon objectif vers un morceau de ciel vide et je prenais des photos au hasard [...] et j'ai finalement réussi. J'ai pu zoomer et identifier exactement où elle se trouvait dans le ciel. » — Une citation de Matt Melnyk, astronome amateur

On ne reverra plus jamais ça de notre vivant, dit-il. Et le fait que ce soit vert, c'est ce que j'ai trouvé super intéressant.

Avec les informations de Jade Markus