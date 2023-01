Des barils de sirop d’érable 2.0

La compagnie bas-laurentienne Hybrix munit ses barils d'un code QR et d'une puce électronique d'identification par fréquence radio (RFID). Ces technologies assurent au propriétaire la localisation de ses barils en temps réel.

Pierre-Olivier Dufresne, co-propriétaire d'Hybrix, explique que cette petite plaquette technologique, intégrée au moment de la coulée du plastique, permet de détecter le baril dans un rayon de 20 mètres. Une lecture de données est effectuée lorsqu'un tonneau entre ou sort par les portes de l'édifice.

Pierre-Olivier Dufresne, co-propriétaire d'Hybrix Photo : Radio-Canada / Fraçois Gagnon

L'objectif principal est la traçabilité des contenants de sirop d'érable. Chaque acériculteur peut ainsi connaître en temps réel l'emplacement de son baril lors du transport et en entrepôt.

La technologie a pu être testée par le président des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie, Justin Plourde, et l'acériculteur, Sylvain Patry. Grâce aux barils de sirop d'érable connectés, ces derniers y voient une meilleure organisation du travail.

Lorsque les barils vont chez un acheteur ou à Laurieville à l'entrepôt, il y a des milliers de barils, et là, il faut retrouver et retourner à chaque producteur son baril à lui , explique Justin Plourde. Ça va nous permettre d'être capables de retracer les barils dans chaque pile et peut-être d'améliorer ce système-là.

En ayant une puce RFID, ça va éviter les erreurs de transcription, parce que changer une lettre peut causer des erreurs de classement. Ça va amener de la rapidité et de l'efficacité, renchérit pour sa part le co-propriétaire de l'Érablière la Coulée Creuse, Sylvain Patry.

La puce est coulée dans le plastique. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La production de sirop augmente chaque année au Québec et le Bas-Saint-Laurent n'échappe pas à cette tendance. En 2022, la région a enregistré une production record de sirop d'érable.

L'industrie acéricole se doit d'être à la pointe de la technologie, croit Pierre-Olivier Dufresne, co-propriétaire d'Hybrix. L'entreprise bas-laurentienne envisage de profiter de l'engouement pour les produits d'érable en créant d'autres technologies innovantes.

Ce serait dans un futur pas trop loin d'intégrer même des algorithmes de traitement pour faire en sorte de trouver la recette qui provoque la recette d'un sirop de qualité A , soutient-il.

« On pourrait donner la bonne nouvelle aux autres acériculteurs pour obtenir du sirop de qualité supérieure pour tous. » — Une citation de Pierre-Olivier Dufresne, co-propriétaire d'Hybrix

Selon les informations de Fabienne Tercaefs