La foire des carrières en éducation de l’USB attire des recruteurs de partout au pays

La foire des carrières en éducation de l'Université de Saint-Boniface ( USB ) revient pour la première fois depuis le retour en présentiel. Vendredi, l'événement a attiré plusieurs divisions scolaires et écoles d'immersion, en provenance de diverses provinces au pays.

L'ambiance était animée à la cathédrale de Saint-Boniface où un peu moins d'une centaine d'étudiants de la Faculté d'éducation de l' USB ont arpenté les différents stands des recruteurs.

Parmi les finissants, il y avait Julie-Anne Delaquis, qui termine son baccalauréat en éducation.

Je suis très contente d'être ici, je trouve cela très excitant de parler à toutes sortes de divisions et de m'informer sur leur existence, qu'elles soient dans la province et à l'extérieur.

D’ailleurs, ils étaient plusieurs établissements en provenance d'ailleurs au pays à chercher davantage de visibilité pour leurs recrutements. C'est ce qu'explique Claudine Lupien, vice-doyenne de la faculté d'Éducation de l' USB .

« On a 28 divisions scolaires présentes aujourd'hui, allant de l'Ontario jusqu'à la Colombie-Britannique en passant par les Territoires du Nord-Ouest et le Nouveau-Brunswick. »

La directrice générale de la Commission scolaire francophone des Territoires de Nord-Ouest, Yvonne Careen, estime que cette foire est une opportunité.

« Jusqu'à maintenant cela a été relativement facile de trouver des enseignants pour nos écoles francophones, mais on ressent désormais le besoin de se faire voir et de se faire connaître partout au Canada, alors on est venus ici. »