Une équipe de baseball à l’UQTR

L’Université du Québec à Trois-Rivières aura désormais sa propre équipe de baseball élite. La création du club sportif, mis sur pied par Baseball CRM, vient nouer la boucle à 15 ans de travail et permettre aux jeunes de la région de jouer au baseball scolaire de la maternelle jusqu’au baccalauréat.

Cette équipe affrontera, dès cet automne, les universités de Montréal, McGill et Concordia, ainsi que les Dragons du Collège Laflèche à l’occasion de matchs d’exhibition.

L’Université Bishop commence à y penser aussi. Laval est en discussion. L’objectif, c’est que de nombreuses universités souhaitent avoir une équipe et qu’on puisse éventuellement être fédérées par le Réseau des sports étudiants du Québec , raconte Gaétan Gagnon, directeur de baseball CRM.

D’ici là, l’équipe ne pourra porter le nom des Patriotes, mais profitera tout de même des espaces d’entraînement consacrés aux athlètes de l'UQTR.

Du baseball de haut niveau

Les membres de l’équipe devront être inscrits à temps plein à l’Université. Les joueurs proviendront majoritairement des Dragons du Collège Laflèche, des Aigles juniors de Trois-Rivières et des Cascades de Shawinigan.

Ce sera quand même assez fort. Beaucoup de joueurs qui sont intéressés à joindre notre équipe jouent présentement junior élite ou dans la Ligue de baseball majeur du Québec. Le calibre est assez relevé, ça ressemble beaucoup à du junior élite et même un peu plus fort pour certaines équipes comme McGill , explique le nouvel entraîneur Alexandre Janelle-Gagnon.

Les calendriers seront complémentaires. Les joueurs pourront donc évoluer à l’UQTR, mais aussi chez les Aigles ou les Cascades.

Ce sera une ligue d’automne, en septembre et en octobre. C’est un beau temps de l’année pour jouer au baseball. Ce sera une suite de la saison pour nos athlètes , résument les deux hommes.