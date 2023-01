Trudeau demande à ses députés d’être à la hauteur des défis que vivent les Canadiens

Dans un discours d'une quinzaine de minutes livré aux députés libéraux réunis vendredi à Ottawa, en vue de la reprise des travaux aux Communes lundi, le premier ministre a exposé les priorités de son gouvernement minoritaire.

M. Trudeau a notamment évoqué sa prochaine rencontre avec les premiers ministres des provinces et territoires, le 7 février, pour discuter des transferts fédéraux en santé.

Il faut être à la hauteur des défis pour des gens comme Monique, à Québec, qui attend pour se faire remplacer un genou, a-t-il dit en français. Améliorer nos systèmes de santé, c'est une priorité pour les Canadiens, et c'est primordial pour notre gouvernement.

La majeure partie de son discours a été axée sur l'économie, M. Trudeau présentant la croissance des technologies vertes comme un legs qui profitera aux générations futures.

Son gouvernement devrait déposer cette année un projet de loi dit de transition juste , qui vise à développer une économie carboneutre, avec des projets d'énergie propre partout au Canada, tout en soutenant les travailleurs du secteur des hydrocarbures touchés par ce virage.

Le projet de loi, qui n'a pas encore été déposé, fait partie de l' entente de soutien et de confiance que les libéraux ont conclue avec les néo-démocrates en mars dernier. Selon cette entente, le NPD a accepté de soutenir le gouvernement minoritaire libéral lors de votes clés aux Communes jusqu'en 2025.

M. Trudeau a rappelé à son caucus d'être prêt à tout même si les libéraux et les néo-démocrates ont pu travailler ensemble jusqu'ici, notamment pour créer un programme de soins dentaires.

Restez proches de vos communautés et continuez à faire entendre leur voix au Parlement, et continuons à être la voix des Canadiens, a déclaré M. Trudeau. Continuons à nous battre pour les familles. Continuons à nous battre pour les patients et les travailleurs de la santé, et pour les données probantes, la science et la vérité.

Poilievre n'offre pas de solutions

M. Trudeau a également visé son adversaire conservateur, Pierre Poilievre, qui soutient que le pays est brisé .

« Tout leader aujourd'hui a un choix à faire : est-ce qu'on retrousse nos manches pour relever les défis avec une vision positive pour l'avenir ou est-ce qu'on incite les gens à la colère sans offrir de solutions positives et constructives? » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

M. Poilievre, lui, il a fait son choix : il a décidé de dire que tout est brisé, sans offrir de solutions concrètes. Oui, les temps sont difficiles, mais c'est pour ça que notre équipe libérale a décidé de travailler encore plus fort.

M. Trudeau a également déclaré que son gouvernement continuerait de travailler à la réconciliation avec les peuples autochtones, une priorité clé depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux en 2015, et qui a suscité des déceptions.

Il a aussi promis qu'il continuerait à se battre pour la liberté de l'Ukraine ainsi que pour celle du Canada, notamment.

On doit continuer d'être là partout dans le monde, pour soutenir le peuple haïtien, qui est aux prises avec de la violence et de l'instabilité, pour amplifier la voix des femmes et des gens en Iran, qui luttent pour leurs droits, pour soutenir les réfugiés en provenance d'Afghanistan et d'ailleurs.