Des travaux nécessaires sur la route 132 dans le secteur de Marsoui

On parle de bris mineurs. Il y a eu quatre écailles, soit des sections de mur, qui sont tombées vers 20 h hier soir. Les dégâts sont donc de moins grande importance que ceux de la tempête du 23 et 24 décembre dernier , affirme le porte-parole pour le ministère des Transports (MTQ), Jean-Philippe Langlais.

Par conséquent, le MTQ a dû y faire des réparations temporaires à l'aide de machinerie lourde. On a procédé à des travaux d’enrochement pour stabiliser la route et ainsi assurer la sécurité des usagers d’ici la réalisation de travaux permanents au printemps prochain , explique le porte-parole.

Durant les travaux, la circulation s'est fait en alternance. La circulation sur deux voies a été rétablie en fin de journée.

La circulation a été entravée par les travaux sur la route 132. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La mairesse de Marsoui, Renée Gasse, se dit pour sa part exaspérée des dommages causés à la route 132 tempête après tempête. Des dommages venant entraver la circulation comme ceux-là surviennent trop souvent à son goût, dit-elle.

On se demande s’il ne faudrait pas que le ministère change sa manière de faire parce qu’il est évident qu'elle ne fonctionne pas. Il faudrait vraiment que les infrastructures soient plus durables et tiennent compte de la réalité actuelle dans leur exécution des travaux , soutient-elle, faisant ainsi référence à l’érosion des berges de plus en plus présente.

La mer ne gèle presque plus, alors on va toujours avoir de grosses vagues pendant la saison hivernale , ajoute-t-elle.

« On s’inquiète tout le temps si on va être isolés à chaque fois qu’il y a une tempête avec un déferlement côtier. Ça devient redondant et inquiétant pour la population. » — Une citation de Renée Gasse, mairesse de Marsoui

Renée Gasse, la mairesse de Marsoui Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

À Chandler, c’est plutôt la pluie qui a causé des soucis alors qu’il est tombé un total de 20 à 30 centimètres de neige avec des rafales de plus de 80 kilomètres à l'heure.

L’eau a envahi certaines routes, ce qui a rendu la circulation difficile et quelques sous-sols de résidences ont été inondés.

La pluie est arrivée en grande quantité et rapidement après la neige, alors les précipitations ont bloqué les grilles pluviales en les glaçant. C’est ça qui nous a créé des problèmes , explique le maire de Chandler, Gilles Daraîche, en ajoutant que la situation se résorbe et semble rentrer dans l’ordre tranquillement.

En ce qui concerne l'état de la route 132 ailleurs en Gaspésie, le MTQ affirme qu’il y a eu des événements ponctuels, mais sans grandes conséquences.

D'après le reportage de Jean-François Deschênes