Taux d’inoccupation anémiques : Roberval et Alma affirment déjà agir

Selon les derniers chiffres publiés jeudi par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le taux d'inoccupation des logements se situe à 0 % à Roberval et 0,3 % à Alma.

Pour remédier à la situation qui avait déjà cours, Roberval a augmenté le taux de taxes pour les terrains vacants inutilisés qui sont desservis par la Ville et a diminué le compte de taxes pour les bâtiments de six logements.

Roberval étudie également la possibilité d'augmenter sa contribution dans les nouveaux secteurs d’habitation.

Donc la contribution municipale pour aider le développeur à ouvrir un développement, une rue, va être augmentée. En tout cas, c'est ce qu'on propose, donc ça va probablement encourager des promoteurs à venir ouvrir des secteurs à Roberval , a expliqué la directrice générale, Nathalie Samson.

Rappelons que Roberval fait face à un problème d’itinérance depuis plusieurs mois.

Des terrains à Alma

Du côté d’Alma, la mairesse, Sylvie Beaumont, croit que tout est en place pour favoriser la construction, même si les coûts des matériaux et le manque de main-d'œuvre ne facilitent pas les choses.

En 2022, il y a 101 portes qui se sont construites sur le territoire d'Alma. Nous avons octroyé aussi à l'heure actuelle 135 terrains qui sont desservis, donc prêts à construire. Et cette semaine, on a ajouté à ça, on a voté pour 100 terrains supplémentaires, donc ici on parle de multilogements et on parle d'unifamiliales , a exprimé Sylvie Beaumont.

Plus tôt cette semaine, les données de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec révélaient qu’Alma a connu un quatrième trimestre exceptionnel avec 65 unités mises en chantier. Toutefois, la baisse est de 26 % en 2022 par rapport à 2021, avec 111 mises en chantier contre 149. À Roberval, il y a eu 22 unités mises en chantier l’an dernier, contre 23 en 2021.

