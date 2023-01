Peu de minorités visibles dans les rangs des ressources humaines au Québec

Le collectif a procédé à 203 demandes auprès d’organismes et a constaté que les minorités visibles sont sous-représentées.

La première réaction : moi je suis découragé lance Édouard Staco, le président du Sommet jeunes Afro qui voulait savoir si les directions des ressources humaines des organismes prêchent par l’exemple.

Le président du Sommet jeunes Afro, Édouard Staco, en entrevue. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Sur un échantillon de 47 organisations qui ont plus de 20 employés au département des ressources humaines, le Sommet a constaté que 27 sur 47 n’ont même pas 10 % du personnel représentant des minorités visibles.

Pourtant, selon Édouard Staco, 14 % des Québécois sont issus des ces communautés.

On voit pas que ça bouge de façon substantielle, par contre je suis en mode action parce qu'on ne peut pas accepter, pour le bien de notre société, de marginaliser des talents , ajoute le président du Sommet.

À l'origine, l’étude s’est concentrée spécifiquement sur la représentativité des personnes noires dans les directions des ressources humaines. Mais lorsque les statistiques ont été dévoilées par certaines organisations, il était plutôt mentionné « minorité visible ».

Quand on parle de données de minorité visible, on parle de groupes extrêmement différents. On aimerait avoir des données spécifiques sur les communautés noires par exemple, ce que le gouvernement fédéral a entrepris de faire , ajoute M. Staco.

Le Sommet Jeunes Afros à Québec

De grands absents

Après avoir compilé les statistiques de 133 organismes qui ont bien accepté de répondre, Édouard Staco en est rapidement arrivé à la conclusion que moins d’un employé sur 10 s'identifie comme minorité visible.

Édouard Staco a aussi révélé que plusieurs organisations n'ont pas souhaité partager leurs données. La Ville de Montréal a refusé de dévoiler ses statistiques. Ça fait deux ans que la Ville de Montréal utilisent toutes sortes de stratagèmes pour ne pas nous répondre , déplore M. Staco.

« Il y aussi le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal qui ne répond pas, pendant que d'autres CIUSSS répondent. On est dans le même cadre légal. Je ne comprends pas comment ces organismes peuvent arriver avec des conclusions différentes. » — Une citation de Édouard Staco, président du Sommet jeunes Afro

Des obstacles dans une carrière

Derrière chaque statistique se cache une histoire, celle notamment d'Ibrahima Sidibé-Pommier. Il a complété une maîtrise en gestion de ressources humaines dans une université française. Son diplôme est reconnu au Québec et pourtant après 10 ans dans la province, il n’a toujours pas réussi à accéder à un poste de direction en ressources humaines au privé.

Il ne s'en cache pas, son expérience personnelle a été particulièrement difficile .

Ibrahima Sidibé-Pommier. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Il y a beaucoup de biais de communication, beaucoup de ces gens qui sont dans les services de RH sortent de l’université qui vont donc se cramponner dans les stratégies à recruter des gens qui leur ressemblent.

Selon l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, la diversité au sein des directions est importante.

On espère qu’au fil du temps parce qu'on voit quand même la progression de notre côté qu’au fil du temps, on va réduire qu’il n'y aura plus d'écart entre la population active et la représentation des gens en ressources humaines , mentionne Manon Poirier, qui est directrice générale de l’Ordre.

Il y a un an, M. Sidibé-Pommier a abandonné l'idée de travailler en ressources humaines dans le domaine du détail. Je sentais vraiment que je n’arrivais pas à cet objectif , confie-t-il. Il est désormais préposé aux renseignements dans la fonction publique. Il espère un jour accéder à un poste en ressources humaines au sein du gouvernement.

D’après le reportage de Marika Wheeler.