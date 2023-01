Vers des services intégrés en santé mentale, dépendance et itinérance à Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale veut améliorer la prise en charge des clientèles désaffiliées du centre-ville de Québec en offrant sous un même toit des soins et services spécialisés en santé mentale, dépendance et itinérance. Malgré certaines réserves, le projet est plutôt bien accueilli par le milieu communautaire, qui constitue souvent le dernier maillon du filet social pour les « oubliés du système ».

Le futur centre de services intégrés verra le jour dans le bâtiment de la côte du Palais qui abritait autrefois les locaux de l’Armée du Salut.

En plus d'y réinstaller des équipes d’intervention existantes, le CIUSSS compte y ajouter de nouveaux services tels que de l’hébergement temporaire d’évaluation en santé mentale-dépendance et des lits de convalescence pour personnes en situation d'itinérance.

Besoins grandissants

Déployé en collaboration avec nos partenaires communautaires, ce projet facilitera l’accès aux soins et aux services de santé dans un même lieu pour une clientèle hautement désaffiliée, dont les besoins sont grandissants , indique Mélanie Otis, conseillère en relations médias au CIUSSS de la Capitale-Nationale

Le futur centre sera aménagé à l’intérieur de l’ancien bâtiment de l’Armée du Salut situé sur la côte du Palais, dans le Vieux-Québec. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada

Le projet de centre de services intégrés vise principalement à desservir une clientèle du centre-ville de Québec plus difficile à rejoindre. À l’heure actuelle, les personnes vulnérables et désaffiliées sont principalement prises en charge par les organismes communautaires, qui ont de plus en plus de mal à répondre à la demande.

« Il s’agit également d’une porte ouverte sur la rue, permettant de mettre à profit les expertises du réseau de la santé et des services sociaux et des partenaires de la communauté. » — Une citation de Mélanie Otis, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Le projet, espère le CIUSSS , viendra compléter et bonifier ceux offerts par le communautaire, le tout dans une approche voulue collaborative.

Projet de centre de services intégrés Projet de centre de services intégrés Exemples de nouveaux services qui seront offerts au 14, côte du Palais - Urgence dépendance - Désintoxication modérée - Lits d’hébergement temporaire d’évaluation santé mentale-dépendance - Lits de convalescence pour personnes en situation d'itinérance - Des espaces polyvalents, favorisant une diversité d'approches communautaires et institutionnelles, qui pourront évoluer en fonction de la progression des besoins dans la région

Complémentarité

Annie Fontaine, professeure agrégée à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval, s’intéresse depuis de nombreuses années à l’intervention auprès des populations désaffiliées.

Ses projets de recherches portent notamment sur la collaboration intersectorielle dans l’intervention de proximité auprès de cette clientèle aux besoins particuliers. Mme Fontaine souligne les avantages que peut apporter la mise en commun des atouts et de l’expertise des milieux institutionnel et communautaire.

Par exemple, le réseau public peut desservir [les populations désaffiliées] avec des services spécialisés, combler des besoins que les groupes communautaires ne sont pas en mesure [d’offrir], et les groupes communautaires ont un lien de proximité, une approche globale, un accueil des populations qui leur donnent vraiment un lien important , explique-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

« La collaboration entre le communautaire et l'institutionnel est une occasion d'accroître l'accessibilité, la flexibilité et l’adaptabilité des services. » — Une citation de Annie Fontaine, professeure agrégée, École de travail social et de criminologie

Annie Fontaine accompagne le CIUSSS dans sa réflexion sur l’offre de services à implanter dans l’établissement de la côte du Palais. En dépit des avantages qu’elle présente, la collaboration comporte aussi son lot de défis, fait remarquer la professeure et chercheuse.

Annie Fontaine souligne les avantages associés à la collaboration intersectorielle en santé. Photo : Radio-Canada

On ne peut pas juste additionner puis mettre ces deux morceaux-là ensemble. Il y a des défis de différents ordres. Il y a d'abord un enjeu de différence de culture organisationnelle, de philosophie, d'intervention, qui peut s'accommoder l'un l'autre, mais qui nécessite une compréhension mutuelle qui ne se fait pas du jour au lendemain , note Mme Fontaine.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a mené des consultations auprès des organismes communautaires du centre-ville de Québec dans le cadre du projet de la côte du Palais.

Agilité à préserver

Les intervenants communautaires rencontrés par Radio-Canada accueillent somme toute favorablement l’initiative du CIUSSS . Ils sont toutefois soucieux de voir comment celui-ci arrimera ses services avec les leurs.

Une des grandes forces du milieu communautaire, c'est sa flexibilité, sa souplesse. Or, on est devant des situations, des problématiques qui sont extrêmement complexes et ça prend cette souplesse-là, ça prend cette agilité-là, donc, comment les équipes du CIUSSS vont pouvoir s'adapter à cette réalité-là? s’interroge le directeur de l'Alliance des groupes d'intervention pour le rétablissement en santé mentale (AGIR), Charles Rice.

Projet de centre de services intégrés Projet de centre de services intégrés Services existants qui seront réinstallés au 14, côte du Palais - Équipe mixte suivi intensif dans le milieu avec volet itinérance (SIM 6) - Équipe de traitement antagoniste aux opioïdes (TAO) et bas seuil - Programme intensif de réadaptation adulte (PIRA) – volet hébergement - Équipe de liaison en itinérance

Pour que le maillage soit une réussite, il est selon lui essentiel de créer des lieux d’échanges et de discussions entre le CIUSSS et les organismes communautaires qui travaillent auprès des clientèles désaffiliées.

Apprendre du communautaire

Je pense que dans ce domaine-là, c'est le milieu institutionnel qui à apprendre de nous et non l'inverse. [...] On ne peut pas arriver avec une approche trop top down où est-ce qu'on va venir se faire dicter comment travailler , prévient M. Rice.

« C'est comme un work in progress, le projet du CIUSSS , [alors] on va se garder une petite gêne avant d'applaudir, mais je pense que c'est bien parti. » — Une citation de Charles Rice, directeur de l'AGIR

Le directeur de l' AGIR , un regroupement qui fédère 42 organismes dans la région de Québec, verrait d’un bon œil que le CIUSSS mette en place des services institutionnels spécialisés adaptés à la réalité des personnes desservies et de la communauté.

Charles Rice plaide pour des services spécialisés adaptés à la réalité des personnes désaffiliées. Photo : Radio-Canada

Il cite en exemple les approches innovatrices de la Coopérative de solidarité SABSA et de la Clinique communautaire de santé et d’enseignement SPOT.

À Québec, je trouve qu'on a réussi à développer des services "désaffiliés friendly" comme on dit, c’est-à-dire des services qui sont plus près du monde parce que sinon les gens, ils ne vont pas dans les cliniques privées , confie Charles Rice.

Consulter les usagers

De son côté, l'organisme Point de repères, qui intervient entre autres auprès d’une clientèle aux prises avec des problèmes de toxicomanie, insiste sur l’importance d’inclure dans la programmation des services les personnes qui vont en bénéficier.

Il faut absolument que les gens soient consultés. Il faut que les gens soient capables d'apporter leur point de vue. Ce sont des services qui leur sont destinés. Il ne faut absolument pas l'échapper. Il faut que ces gens-là soient consultés , martèle son directeur général, Mario Gagnon.

À l’instar de Charles Rice, il espère que les services offerts sur la côte du Palais seront adaptés aux usagers que les organismes communautaires vont diriger vers le CIUSSS .

Mario Gagnon affirme que les besoins en services spécialisés en dépendance sont connus depuis fort longtemps à Québec. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada

On parle beaucoup de seuil d'accessibilité. C'est intéressant de développer ce concept-là. On peut vraiment penser à une porte. Donc, comment fais-tu pour avoir une porte qui est très accessible? En fonction des différentes problématiques que vit une personne en dépendance, par exemple, dis-moi où elle est, la porte, puis arrange ton seuil de porte pour qu'il soit adapté aux personnes qu'on aide , explique Mario Gagnon.

Crise des surdoses

Il affirme qu’on ne peut que saluer la mise en place, enfin, de ce type de services par le CIUSSS . Le directeur général de Point de repères déplore toutefois la lenteur avec laquelle le réseau institutionnel réagit à la crise des surdoses.

« On est un peu découragé parce que ce problème-là était adressé depuis plus fort longtemps. Depuis 2004 qu’on demande une programmation de services à bas seuil. Ça commence à faire un méchant bail. [...] il y a une lenteur qui s'explique mal dans le sens où on voit des gens décéder. » — Une citation de Mario Gagnon, directeur général, Point de repères

Il rappelle que la région de Québec a enregistré un nombre record de surdoses mortelles l'an dernier.

En 2022, 40 personnes sont mortes d'une surdose de drogue dans la région de la Capitale-Nationale, un sommet depuis le début de la crise des opioïdes. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / urbazon

Le CIUSSS attend la fin des appels de propositions en cours avant de se prononcer sur un échéancier et un budget de construction.

La première portion des travaux, dont le processus a été lancé au printemps 2022, était évaluée à entre 4,5 et 5 millions de dollars.