Un sondage effectué auprès des élèves de la région de York a révélé qu' un pourcentage très important de jeunes dans les écoles ne savait même pas ce qu'était l'Holocauste , a déploré le maire John Tory, lors d'une cérémonie de commémoration qui s'est tenue à l'Hôtel de Ville vendredi matin.

Ce n'est pas leur faute, a ajouté le maire, la responsabilité nous incombe à tous. Nous devons réexaminer l'enseignement de l'Holocauste de façon continue, [...] et porter le flambeau vers l'avant , a-t-il poursuivi alors que les survivants disparaissent peu à peu.

Selon Danielle Legerman, une étudiante en éducation, des discussions sur la Shoah devraient avoir lieu dans les salles de classe de la province. Enseigner l'histoire, même ses pans les plus sombres, constitue l'un des rôles premiers des éducateurs, a-t-elle résumé.

À partir de septembre, tous les élèves ontariens de 6e année recevront des cours portant sur l'Holocauste, avait annoncé le gouvernement Ford en 2022.

Notre gouvernement s’opposera toujours au racisme, à la haine et à la discrimination, y compris l’antisémitisme , a fait valoir à son tour le premier ministre Doug Ford, vendredi, dans une déclaration écrite.

Au chapitre de la haine contemporaine, les références ont aussi bien convoqué la guerre en Ukraine que les actes racistes à Toronto contre lesquels John Tory a affirmé s'opposer fermement, même contre leurs plus discrètes manifestations.

À l'occasion des commémorations de la Ville, le maire a d'ailleurs reçu une menorah (le chandelier à sept branches de la tradition juive) des mains du président de l' Abraham Global Peace Initiative , Avi Benlolo, pour souligner son combat contre la haine et l’intolérance , a expliqué M. Benlolo.

On sait que l’antisémitisme croît dans le monde, a-t-il poursuivi. C'est à nous de nous battre pour la justice, les droits humains, d'éclairer le monde pour que ce genre d'atrocités ne se reproduise plus.

Sur les raisons sous-tendant la haine, on n'a pas de réponse , a conclu M. Benlolo en évoquant les délégations qu'il accompagne à Auschwitz et qui se demandentsouvent pourquoi de telles atrocités ont eu lieu.

« On a une nature primitive et malgré toutes les avancées (sciences, culture, art), on a toujours cette part primitive en nous qui s'enfonce au plus bas, [...] qui peut sombrer jusqu'au niveau de tuer des millions de gens. »