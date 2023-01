Le ver de terre, un paradoxe vivant

Quand elle se promène sur une terre agricole, Joann Whalen a les yeux rivés au sol. Nous rencontrons cette chercheuse dans un champ de maïs, à la ferme expérimentale de l'Université McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'ouest de Montréal. Elle veut savoir s'il y a des vers de terre et en quelle quantité.

Assez rapidement, elle voit des preuves de leur présence. On voit le sol qui a été travaillé par les vers de terre. On peut voir où ils ont laissé des déjections sur la surface du sol, raconte Mme Whalen.

Les vers de terre consomment littéralement le sol. Ils se nourrissent de résidus de plantes et leurs déjections fabriquent un nouveau sol. Ils font quelque chose de nouveau qui est très stable contre les précipitations et le vent. Donc les vers améliorent la qualité du sol, ils améliorent sa structure.

Les recherches de Joann Whalen montrent que les vers de terre peuvent aider à fournir de 10 à 20 % des nutriments nécessaires aux plantes et qu'ils favorisent une augmentation de la croissance de 20 à 30 %.

Leur présence pourrait aussi être une solution pour réduire la quantité d'engrais de synthèse. Les vers de terre sont bons pour l'agriculture et l'agriculture favorise la prolifération des vers. Normalement, on peut trouver entre 200 et 300 vers de terre par mètre carré sur une terre agricole , soutient Mme Whalen.

La professeure Joann Whalen montre la grandeur d'un mètre carré. Dans cet espace, on peut retrouver de 200 à 300 vers de terre. Photo : Radio-Canada / Julien Robert

Un ver envahissant

Malgré leur grande présence partout, les vers de terre ne sont pas indigènes en Amérique du Nord. La grande glaciation, qui a recouvert le continent il y a des milliers d'années, a éradiqué la population naturelle de vers de terre.

Seules quelques espèces ont survécu dans des régions épargnées de la glaciation, comme au Yukon. Mais la colonisation européenne a permis aux vers de terre de revenir en Amérique du Nord.

À l'époque, les colons ont apporté beaucoup de matériel pour faire de l'agriculture, dont les semences et les petits pots. Parmi les choses qu'ils ont apportées, on note aussi les vers de terre , raconte Mme Whalen.

Les œufs des vers de terre sont petits et s'apparentent à des graines. Ils peuvent se coincer partout.

Les vers de terre canadiens ont ceci de particulier : L'espèce qu'on trouve ici au Québec provient génétiquement de Bretagne en France et si on va en Ontario, par contre, précise la chercheuse, on voit une autre espèce qui vient de l'Angleterre. Donc les espèces de vers ont suivi l'origine des gens.

L'étudiant au doctorat Stephen Paterson (au centre) analyse le sol d'une forêt, près de Dawson City, au Yukon. Il veut savoir s'il y a des vers européens qui sont arrivés dans ce secteur. Photo : Radio-Canada / Cory Herpenger

Un allié en agriculture, un ennemi en forêt

On croit, à tort, que les vers de terre sont toujours bénéfiques pour la santé des sols, et ça, c'est problématique , précise Stephen Paterson, un étudiant au doctorat de l'Université Saint Mary's lorsque nous le rencontrons dans la région de Dawson City, au Yukon.

Stephen Paterson et son équipe analysent la présence de vers de terre dans la région. La population indigène date d'avant la glaciation. Ce qui intéresse les chercheurs est de savoir s'il y a des espèces non indigènes, transportées par les humains, et surtout si les vers de terre se retrouvent en forêt.

Les vers de terre sont des ingénieurs de l'écosystème. Ils provoquent d'énormes changements dans la structure du sol , affirme Stephen Paterson.

La décomposition est généralement lente en forêt. Comme il y a des couches organiques bien définies dans les sols, l'arrivée d'une espèce comme le ver de terre bouleverse l'équilibre écologique, car il accélère les taux de décomposition et consomme plus rapidement les matières organiques.

En Amérique du Nord, lorsque nous introduisons des vers de terre non indigènes dans les forêts naturelles, nous constatons une perte générale de biodiversité. Nous voyons une baisse du nombre d'organismes vivants et cela affecte aussi les plantes , constate Stephen Paterson.

Le ver asiatique ou ver sauteur est reconnaissable à cet anneau. Photo : Radio-Canada

Un nouvel arrivant indésirable

Pour le moment, il est difficile de savoir exactement où sont les vers de terre dans nos forêts et d'en connaître les impacts réels à long terme.

Les recherches de Stephen Paterson et d'autres scientifiques au pays tenteront d'en connaître la portée au cours des prochaines années. Mais voilà qu'un autre ver fait son chemin chez nous : le ver asiatique ou ver sauteur, reconnaissable à son anneau blanc. Il est aussi beaucoup plus furtif, ce qui explique pourquoi on le surnomme ver sauteur.

Ce ver se retrouve de façon naturelle au Japon. Il aurait fait son apparition en Amérique du Nord, en Californie, au milieu du 19e siècle et a ensuite fait son chemin ailleurs aux États-Unis, grâce aux activités humaines.

Dans le nord-est des États-Unis, il prolifère depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Ces vers transforment un écosystème unique en quelque chose de moins beau et de moins riche , affirme sans détour Josef Gorres, un chercheur spécialiste des sols à l'Université du Vermont à Burlington.

Pour nous montrer l'impact de l'arrivée de ces vers, Josef Gorres nous conduit dans deux forêts de feuillus typiques de cette région, identiques mais distinctes, car l'une est infestée par ces vers et l'autre en est encore épargnée.

Dans la première forêt, Josef Gorres veut nous montrer à quel point le sol a été remanié par les vers asiatiques. Ce n'est pas normal comme sol. Les forêts ont généralement une couche très épaisse de matières organiques. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a que ce terreau créé par les vers de terre. Ça ressemble à une poudre, c'est comme du café.

Les vers favorisent l'érosion et la compaction du sol. Cela signifie que certaines des plus petites plantes ne peuvent pas germer ici, indique le chercheur. Ça enlève donc vraiment de la biodiversité dans cette forêt.

Pour nous montrer la différence, il nous transporte cette fois dans un parc d'État où les vers asiatiques ne sont pas encore arrivés. Une simple promenade permet de constater la différence.

Vous voyez, il y a beaucoup plus de sous-bois ici, il y a plus d'espèces que dans l'autre forêt. Quand vous marchez, vous sentez que c'est spongieux. Vous le sentez sous vos pieds. Dans l'autre forêt, vous ne ressentez pas cela. C'est presque une surface dure , précise le chercheur.

Le professeur Josef Gorres analyse les sols infestés par des vers asiatiques, comme ici au Vermont. Photo : Radio-Canada / Benoît Livernoche

Une reproduction rapide…

Un ver de terre, qu'il soit asiatique ou européen se reproduit à vitesse grand V. Comme il est hermaphrodite, il possède des organes génitaux mâles et femelles. La prolifération est donc rapide et ne nécessite que très peu d'individus.

Durant une saison, un ver de terre peut produire jusqu'à 60 cocons. Il faut faire la multiplication. L'année suivante, 60 fois 60, ça donne 3600, et ainsi de suite, année après année. La population ne fait que gonfler , explique Josef Gorres.

Au Canada, le ver asiatique est déjà établi à quelques endroits dans le sud de l'Ontario. Il a aussi été repéré pour la première fois en 2021 à Oromocto, au Nouveau-Brunswick, et une observation a été rapportée en 2022 dans le secteur de Saint-Jérôme, au Québec.

Pour les chercheurs, la meilleure façon de contrôler les vers, asiatiques ou européens, est de les empêcher de sortir des pépinières ou des jardins.

Les pêcheurs, qui utilisent des vers comme appâts, doivent aussi veiller à ce que ces invertébrés ne quittent pas le bateau .

« Nous avons tous notre part de responsabilité. Nous devons trouver des moyens de ne pas les transporter dans les forêts. C'est comme ça qu'ils se propagent. » — Une citation de Josef Gorres

