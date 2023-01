Google a créé un outil capable de transformer les mots en musique

Le logiciel est capable de transformer des phrases en une piste audio impressionnante pouvant durer plusieurs minutes. Le son est d’une qualité satisfaisante, bien que loin des standards que l’on retrouve aujourd’hui sur les plateformes de diffusion comme Spotify.

L’outil permet aussi de générer des voix et des paroles, bien que celles-ci soient souvent inintelligibles.

Parmi les exemples présentés par Google dans un dossier de recherche, on retrouve une chanson méditative, calmante et apaisante, avec des flûtes et des guitares , des sons techno industriel, avec des rythmes répétitifs et hypnotiques ou encore une chanson de R’n’B et de hip-hop .

Avancée technologique

MusicLM n’est pas le premier logiciel à générer de la musique à partir de mots – OpenAI a notamment lancé JukeBok en 2020. Il semble toutefois être l’outil le plus abouti sur le plan technologique à ce jour.

Nos expériences montrent que MusicLM surpasse les systèmes précédents tant en qualité audio qu'en respect de la description textuelle , affirme l’équipe de Google travaillant sur le projet.

Dans un document, elle explique avoir entraîné son logiciel en l’exposant à quelque 280 000 heures de musique accompagnée de descriptions écrites.

Questions éthiques

Elle signale également des problèmes éthiques potentiels liés à MusicLM, comme la possibilité que l’outil récupère des éléments des chansons avec lesquels il a appris à composer de la musique.